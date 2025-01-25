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Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T11:01

2025-01-25T11:01

2025-01-25T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.Согласно постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете.Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения.Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, указали в кабмине.Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 годуВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ветераны сво, правительство россии, закон и право, общество, россия