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Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.Согласно постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете.Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения.Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, указали в кабмине.Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 годуВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, ветераны сво, правительство россии, закон и право, общество, россия
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Правительство РФ упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

11:01 25.01.2025
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
"Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Согласно постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете.
Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения.
Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, указали в кабмине.
Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.
Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.
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