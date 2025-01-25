https://crimea.ria.ru/20250125/kabmin-uprostil-poryadok-vydachi-udostovereniy-veterana-boevykh-deystviy-1143648864.html
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T11:01
2025-01-25T11:01
2025-01-25T11:01
новости
ветераны сво
правительство россии
закон и право
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140580121_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_8928fa34a38daddfb0e79131f096b469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.Согласно постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете.Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения.Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, указали в кабмине.Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 годуВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140580121_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_dc5092663ede27c9ffd28426b750c893.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ветераны сво, правительство россии, закон и право, общество, россия
Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
Правительство РФ упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Добровольцы смогут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
"Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Согласно постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете.
Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения таких документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям. После этого комиссии региональных военкоматов должны будут принять решение о выдаче удостоверения.
Готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, указали в кабмине.
Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.
Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: