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Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели
Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели
Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, его первые указы и заявления на посту. Прогноз директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T18:27
2025-01-25T18:27
топ новостей недели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, его первые указы и заявления на посту. Прогноз директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на 2025 год. Рой землетрясений в Ялте. Тело убитой женщины обнаружили в машине актера Гоши Куценко. Изменение размера штрафов для автомобилистов в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Инаугурация Трампа20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США и в первый же день подписал ряд указов, отметив, что они отражают выполнение его ключевых предвыборных обещаний. В том числе, о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики, о выходе из ВОЗ и Парижского климатического соглашения, возобновлении разработки месторождений на Аляске, строительстве стены на границе с Мексикой и ряд других. Американский президент также анонсировал скорый разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, при этом не уточнил, на каких условиях и сделал ряд других заявлений.Ультиматум РФ и обвинение в адрес ЗеленскогоУже 22 января Трамп поставил ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. При этом он отметил, что не желает "навредить России".В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал ультиматум пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Также на этой неделе Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать. Американский лидер добавил, что глава киевского режима — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине". По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, администрация Трампа готовит замену Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет.Прогноз НарышкинаОбстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз на этой неделе дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его мнению, многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу на условиях равноправия с другими странами.Землетрясения в Крыму19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых был расположен в Ялтинском районе на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. После были зафиксированы афтершоки. 20 января сейсмическое событие повторилось, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт РИА Новости Крым подтвердили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.В Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя, прокомментировал тему директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.Тело в машине актера КуценкоТело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили 20 января в правоохранительных органах. Сам Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.Штрафы для водителейВ 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет, сообщила 23 января председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик."Скидка" при оперативной уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения снижена с 50% до 25%, но увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. Кроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще три года. Есть и другие изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели

Инаугурация Дональда Трампа и землетрясения в Ялте – популярные темы недели

18:27 25.01.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, его первые указы и заявления на посту. Прогноз директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на 2025 год. Рой землетрясений в Ялте. Тело убитой женщины обнаружили в машине актера Гоши Куценко. Изменение размера штрафов для автомобилистов в Крыму.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Инаугурация Трампа

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США и в первый же день подписал ряд указов, отметив, что они отражают выполнение его ключевых предвыборных обещаний. В том числе, о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики, о выходе из ВОЗ и Парижского климатического соглашения, возобновлении разработки месторождений на Аляске, строительстве стены на границе с Мексикой и ряд других.
Американский президент также анонсировал скорый разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, при этом не уточнил, на каких условиях и сделал ряд других заявлений.
Владимир Зеленский
Вчера, 12:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа

Ультиматум РФ и обвинение в адрес Зеленского

Уже 22 января Трамп поставил ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. При этом он отметил, что не желает "навредить России".
В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал ультиматум пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также на этой неделе Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать. Американский лидер добавил, что глава киевского режима — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".
По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, администрация Трампа готовит замену Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет.
Крым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
23 января, 12:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Готов ли Зеленский отказаться от Крыма

Прогноз Нарышкина

Обстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз на этой неделе дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его мнению, многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу на условиях равноправия с другими странами.
Репродукция картины К. Юона Новая планета (1921 г). Картон, темпера. 71х101. Государственная Третьяковская галерея в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Вчера, 06:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
2025 год будет судьбоносным для России и мира – мнение

Землетрясения в Крыму

19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых был расположен в Ялтинском районе на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. После были зафиксированы афтершоки.
20 января сейсмическое событие повторилось, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт РИА Новости Крым подтвердили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.
В Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя, прокомментировал тему директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.
Водохранилище озерного типа Юбилейное - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 09:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов

Тело в машине актера Куценко

Тело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили 20 января в правоохранительных органах. Сам Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.

Штрафы для водителей

В 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет, сообщила 23 января председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.
"Скидка" при оперативной уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения снижена с 50% до 25%, но увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. Кроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще три года. Есть и другие изменения.
Волонтер из Крыма Наталья Лобанкова
21 января, 18:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса
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