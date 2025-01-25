https://crimea.ria.ru/20250125/inauguratsiya-trampa-i-zemletryaseniya-v-krymu-top-novostey-nedeli-1143625578.html

Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели

Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, его первые указы и заявления на посту. Прогноз директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T18:27

2025-01-25T18:27

2025-01-25T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, его первые указы и заявления на посту. Прогноз директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на 2025 год. Рой землетрясений в Ялте. Тело убитой женщины обнаружили в машине актера Гоши Куценко. Изменение размера штрафов для автомобилистов в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Инаугурация Трампа20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США и в первый же день подписал ряд указов, отметив, что они отражают выполнение его ключевых предвыборных обещаний. В том числе, о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики, о выходе из ВОЗ и Парижского климатического соглашения, возобновлении разработки месторождений на Аляске, строительстве стены на границе с Мексикой и ряд других. Американский президент также анонсировал скорый разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, при этом не уточнил, на каких условиях и сделал ряд других заявлений.Ультиматум РФ и обвинение в адрес ЗеленскогоУже 22 января Трамп поставил ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. При этом он отметил, что не желает "навредить России".В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал ультиматум пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Также на этой неделе Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать. Американский лидер добавил, что глава киевского режима — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине". По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, администрация Трампа готовит замену Зеленскому, но пока подходящей эффективной кандидатуры нет.Прогноз НарышкинаОбстановка в мире в 2025 году спокойной не будет, поскольку мир перестраивается в сторону многополярности вопреки желанию Запада. Такой прогноз на этой неделе дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его мнению, многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. При этом глава СВР убежден, что будущий многополярный мир должен включать в себя и США, и Европу на условиях равноправия с другими странами.Землетрясения в Крыму19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых был расположен в Ялтинском районе на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. После были зафиксированы афтершоки. 20 января сейсмическое событие повторилось, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт РИА Новости Крым подтвердили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета.В Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя, прокомментировал тему директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.Тело в машине актера КуценкоТело убитой женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Гоши Куценко в Москве, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили 20 января в правоохранительных органах. Сам Куценко узнал о том, что в его машине было обнаружено тело женщины, из новостей, находясь в экспедиции, на съемках в Москве. Он выразил соболезнования родственникам погибшей в своем Telegram-канале.Штрафы для водителейВ 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет, сообщила 23 января председатель комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик."Скидка" при оперативной уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения снижена с 50% до 25%, но увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. Кроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще три года. Есть и другие изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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