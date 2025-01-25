https://crimea.ria.ru/20250125/armiya-rossii-razbila-ukrainskie-voennye-aerodromy-i-sklady-s-bpla-1143651110.html

Армия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛА

Армия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛА - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Армия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛА

Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также складам хранения беспилотников и местам их подготовки... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T12:41

2025-01-25T12:41

2025-01-25T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также складам хранения беспилотников и местам их подготовки к боевому применению, сообщило Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотника самолетного типа, добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 439 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 843 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 930 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 776 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывыЗеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, вооруженные силы россии, новости