https://crimea.ria.ru/20250125/aksenov-pozdravil-krymskikh-studentov-s-prazdnikom-1143645733.html
Аксенов поздравил крымских студентов с праздником
Аксенов поздравил крымских студентов с праздником - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Аксенов поздравил крымских студентов с праздником
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских студентов с Днем студента. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T08:38
2025-01-25T08:38
2025-01-25T08:38
сергей аксенов
крым
кфу (крымский федеральный университет)
студенты
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских студентов с Днем студента."Энергия молодости. Время надежд, поиска и открытий. Студенческие годы. Наверное, каждый, кто был студентом, согласится, что это один из самых ярких, интересных и насыщенных периодов жизни. В крымских вузах обучается более 34 тысяч студентов. Это мощный кадровый и интеллектуальный потенциал нашей республики", - написал он в поздравлении, опубликованном в его ТГ-канале.Сергей Аксенов подчеркнул, что представители студенческой молодежи принимают участие во множестве важных проектов, в патриотических акциях, активно поддерживают воинов, собирают гуманитарную помощь для фронта."Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского работали с гуманитарной миссией в Курске. Замечу, что в КФУ обучается более 300 участников СВО и их детей. В их числе – два Героя России", - написал глава республики и поздравил всех причастных с Днем российского студенчества, пожелав вдохновения, новых достижений и успехов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в РоссииЗачетку и студенческий переведут в электронный форматСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, кфу (крымский федеральный университет), студенты, праздники и памятные даты, новости крыма
Аксенов поздравил крымских студентов с праздником
Аксенов поздравил крымских студентов с праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских студентов с Днем студента.
"Энергия молодости. Время надежд, поиска и открытий. Студенческие годы. Наверное, каждый, кто был студентом, согласится, что это один из самых ярких, интересных и насыщенных периодов жизни. В крымских вузах обучается более 34 тысяч студентов. Это мощный кадровый и интеллектуальный потенциал нашей республики", - написал он в поздравлении, опубликованном в его ТГ-канале.
Сергей Аксенов подчеркнул, что представители студенческой молодежи принимают участие во множестве важных проектов, в патриотических акциях, активно поддерживают воинов, собирают гуманитарную помощь для фронта.
"Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского работали с гуманитарной миссией в Курске. Замечу, что в КФУ обучается более 300 участников СВО и их детей. В их числе – два Героя России", - написал глава республики и поздравил всех причастных с Днем российского студенчества, пожелав вдохновения, новых достижений и успехов.
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