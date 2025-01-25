https://crimea.ria.ru/20250125/aksenov-pozdravil-krymskikh-studentov-s-prazdnikom-1143645733.html

Аксенов поздравил крымских студентов с праздником

Аксенов поздравил крымских студентов с праздником - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Аксенов поздравил крымских студентов с праздником

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских студентов с Днем студента. РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T08:38

2025-01-25T08:38

2025-01-25T08:38

сергей аксенов

крым

кфу (крымский федеральный университет)

студенты

праздники и памятные даты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских студентов с Днем студента."Энергия молодости. Время надежд, поиска и открытий. Студенческие годы. Наверное, каждый, кто был студентом, согласится, что это один из самых ярких, интересных и насыщенных периодов жизни. В крымских вузах обучается более 34 тысяч студентов. Это мощный кадровый и интеллектуальный потенциал нашей республики", - написал он в поздравлении, опубликованном в его ТГ-канале.Сергей Аксенов подчеркнул, что представители студенческой молодежи принимают участие во множестве важных проектов, в патриотических акциях, активно поддерживают воинов, собирают гуманитарную помощь для фронта."Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского работали с гуманитарной миссией в Курске. Замечу, что в КФУ обучается более 300 участников СВО и их детей. В их числе – два Героя России", - написал глава республики и поздравил всех причастных с Днем российского студенчества, пожелав вдохновения, новых достижений и успехов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в РоссииЗачетку и студенческий переведут в электронный форматСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ

https://crimea.ria.ru/20240523/kuda-poyti-uchitsya-v-kfu-otkrylis-novye-napravleniya-podgotovki-1137465124.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, кфу (крымский федеральный университет), студенты, праздники и памятные даты, новости крыма