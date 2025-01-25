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Какой сегодня праздник: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Какой сегодня праздник: 25 января
Какой сегодня праздник: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Какой сегодня праздник: 25 января
25 января свой праздник отмечают российские студенты и штурманы ВМФ. Также в этот день родился знаменитый советский бард Владимир Высоцкий. РИА Новости Крым, 25.01.2025
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общество
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. 25 января свой праздник отмечают российские студенты и штурманы ВМФ. Также в этот день родился знаменитый советский бард Владимир Высоцкий.Что празднуют в РоссииИменно в День святой Татьяны – 25 января 1755 года – императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". С тех пор дата считается праздником студентов (Татьянин день), а Святая Татьяна – их покровительницей.А еще в России поздравляют штурманов Военно-Морского Флота. Праздник приурочен к дате основания в 1701 году императором Петром I штурманской службы российского флота.Знаменательные событияВ 1721 году Петр I учредил Духовную Коллегию – верховный орган управления Церковью, подчиняемый императору (будущий Синод).В 1763 году императрица Екатерина II подписала указ об учреждении Генерального штаба Вооруженных сил Российской империи.В 1858 году на свадьбе английской принцессы Виктории Адельгейд с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV впервые прозвучал Марш Мендельсона.В 1905 году в Южной Африке был найден самый большой и дорогой алмаз в мире "Куллинан". Его масса составила 3106,75 каратов или 621,35 граммов.Кто родился25 января 1832 года родился русский художник, один из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи Иван Шишкин.150 лет назад, в 1874 году на свет появился английский писатель-прозаик Сомерсет Моэм. Он попробовал себя в разных профессиях – был медиком, агентом разведки, путешествовал по миру.В 1938 году родился певец, композитор и актер Владимир Высоцкий. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие тем покорили миллионы людей. Высоцкий написал и исполнил более 700 песен, и сыграл около 30 ролей в кино.Также 25 января родились российский певец Вячеслав Добрынин и телеведущий Сергей Минаев, итальянская певица Ноэми и другие.
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 25 января

Что празднуют в России и в мире в четверг, 25 января

00:00 25.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. 25 января свой праздник отмечают российские студенты и штурманы ВМФ. Также в этот день родился знаменитый советский бард Владимир Высоцкий.

Что празднуют в России

Именно в День святой Татьяны – 25 января 1755 года – императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". С тех пор дата считается праздником студентов (Татьянин день), а Святая Татьяна – их покровительницей.
А еще в России поздравляют штурманов Военно-Морского Флота. Праздник приурочен к дате основания в 1701 году императором Петром I штурманской службы российского флота.

Знаменательные события

В 1721 году Петр I учредил Духовную Коллегию – верховный орган управления Церковью, подчиняемый императору (будущий Синод).
В 1763 году императрица Екатерина II подписала указ об учреждении Генерального штаба Вооруженных сил Российской империи.
В 1858 году на свадьбе английской принцессы Виктории Адельгейд с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV впервые прозвучал Марш Мендельсона.
В 1905 году в Южной Африке был найден самый большой и дорогой алмаз в мире "Куллинан". Его масса составила 3106,75 каратов или 621,35 граммов.

Кто родился

25 января 1832 года родился русский художник, один из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи Иван Шишкин.
150 лет назад, в 1874 году на свет появился английский писатель-прозаик Сомерсет Моэм. Он попробовал себя в разных профессиях – был медиком, агентом разведки, путешествовал по миру.
В 1938 году родился певец, композитор и актер Владимир Высоцкий. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие тем покорили миллионы людей. Высоцкий написал и исполнил более 700 песен, и сыграл около 30 ролей в кино.
Также 25 января родились российский певец Вячеслав Добрынин и телеведущий Сергей Минаев, итальянская певица Ноэми и другие.
 
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