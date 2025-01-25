https://crimea.ria.ru/20250125/26-sudov-obsleduyut-zatonuvshie-tankery-v-kerchenskom-prolive-1143648069.html

26 судов обследуют затонувшие танкеры в Керченском проливе

26 судов обследуют затонувшие танкеры в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 25.01.2025

26 судов обследуют затонувшие танкеры в Керченском проливе

В Керченском проливе продолжаются работы по очистке загрязненных участков суши и моря, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T10:23

2025-01-25T10:23

2025-01-25T10:23

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Керченском проливе продолжаются работы по очистке загрязненных участков суши и моря, сообщает МЧС России.По данным ведомства, с начала работ собрано более 173 000 тонн загрязненного песка и грунта. В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. "Вывезено с береговой линии свыше 172 000 тонн загрязненного песка и грунта; на временную площадку вывезено около 134 000 тонн, на полигоны для сбора и утилизации – более 38 000 тонн", - перечислили в МЧС.Также в МЧС России сообщили, что в Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое: очищено более 185 километров берега и собрано более 505 тонн загрязненного песка и грунта; вывезено 504 тонны. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено почти 590 тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 000 человек и более 650 единиц техники.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор проверил рыбу в Черном мореПосле ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжейПутин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)