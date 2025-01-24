https://crimea.ria.ru/20250124/vsu-pytalis-atakovat-moskvu---chto-izvestno-1143614661.html

ВСУ пытались атаковать Москву - что известно

ВСУ пытались атаковать Москву - что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2025

ВСУ пытались атаковать Москву - что известно

Вражеские беспилотники в ночь на 24 января пытались атаковать Москву и подмосковные города. Подробности ночных атак в пятницу утром сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T07:27

2025-01-24T07:27

2025-01-24T07:46

москва

беспилотник (бпла, дрон)

сергей собянин

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вражеские беспилотники в ночь на 24 января пытались атаковать Москву и подмосковные города. Подробности ночных атак в пятницу утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Кроме того, по словам мэра столицы, силами ПВО Минобороны два летевших на Москву беспилотника сбиты в Подольске, один - в Щелково, еще один - в Троицком административном округе Москвы. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.Всего над Москвой и Московской областью в ночь на пятницу сбиты 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее в Минобороны России. В целом над регинами России и Крымом за ночь сбили 121 беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУНад Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотниковАтака беспилотников на регионы России: где отработала ПВО

https://crimea.ria.ru/20250124/121-bespilotnik-sbit-nad-krymom-i-esche-dvenadtstyu-regionami-rossii-1143614617.html

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости