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ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек

ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025

ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек

В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T19:49

2025-01-24T19:49

2025-01-24T19:49

горловка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Центр Горловки в пятницу вечером подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. Специалисты предпринимают меры по устранению аварийной ситуации и восстановлению подачи теплоснабжения.В центре города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, добавил мэр.Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую областьВСУ пытались атаковать Москву - что известноАтака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников

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2025

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