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ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T19:49
2025-01-24T19:49
горловка
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Центр Горловки в пятницу вечером подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. Специалисты предпринимают меры по устранению аварийной ситуации и восстановлению подачи теплоснабжения.В центре города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, добавил мэр.Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую областьВСУ пытались атаковать Москву - что известноАтака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
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горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, происшествия, обстрелы всу
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек

В Горловке 12 человек ранены при массированной атаке ВСУ по центру города

19:49 24.01.2025
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия массированного удара по Горловке
Последствия массированного удара по Горловке
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Центр Горловки в пятницу вечером подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько.
"12 мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооруженной агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. Специалисты предпринимают меры по устранению аварийной ситуации и восстановлению подачи теплоснабжения.
В центре города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, добавил мэр.
Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Иван ПриходькоСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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