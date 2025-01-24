https://crimea.ria.ru/20250124/vsu-obstrelyali-tsentr-gorlovki--raneny-12-chelovek-1143641261.html
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T19:49
2025-01-24T19:49
2025-01-24T19:49
горловка
донецкая народная республика (днр)
иван приходько
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости
происшествия
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143641149_0:103:960:643_1920x0_80_0_0_ea0fe66145f603c6de078905f6484196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Центр Горловки в пятницу вечером подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате атаки пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько.Кроме того, из-за обстрела без отопления остались 22 дома. Специалисты предпринимают меры по устранению аварийной ситуации и восстановлению подачи теплоснабжения.В центре города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, добавил мэр.Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Строитель" кассетными снарядами погибла мирная жительница.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую областьВСУ пытались атаковать Москву - что известноАтака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143641149_0:13:960:733_1920x0_80_0_0_7acfdf83774ef292a603e56259a6c927.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика (днр), иван приходько, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, происшествия, обстрелы всу
ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
В Горловке 12 человек ранены при массированной атаке ВСУ по центру города