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В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:35
2025-01-24T18:35
2025-01-24T18:35
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Валерьевич родился в Алма-Ате. В 90-х годах вместе с семьей переехал в Краснодарский край, окончил Краснодарский технический колледж, а после прохождения срочной службы заключил контракт и продолжил службу на кораблях и в составе воинских подразделений Черноморского флота, уточнил Развожаев. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, утраты, новости сво, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации сержанта Сергея Петросова