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В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:35
2025-01-24T18:35
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Валерьевич родился в Алма-Ате. В 90-х годах вместе с семьей переехал в Краснодарский край, окончил Краснодарский технический колледж, а после прохождения срочной службы заключил контракт и продолжил службу на кораблях и в составе воинских подразделений Черноморского флота, уточнил Развожаев. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, новости сво, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации сержанта Сергея Петросова

18:35 24.01.2025
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сергей Валерьевич родился в Алма-Ате. В 90-х годах вместе с семьей переехал в Краснодарский край, окончил Краснодарский технический колледж, а после прохождения срочной службы заключил контракт и продолжил службу на кораблях и в составе воинских подразделений Черноморского флота, уточнил Развожаев.

"Сергей Валерьевич участвовал в специальной военной операции с первых ее дней. Погиб при выполнении боевого задания на Херсонском направлении", - написал губернатор в Telegram-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыНовости СВОУчастники СВОГерои СВООбщество
 
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