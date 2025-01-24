https://crimea.ria.ru/20250124/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-sergeem-petrosovym-1143639922.html

В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым

В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым

В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T18:35

2025-01-24T18:35

2025-01-24T18:35

севастополь

михаил развожаев

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем специальной военной операции сержантом Сергеем Петросовым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Валерьевич родился в Алма-Ате. В 90-х годах вместе с семьей переехал в Краснодарский край, окончил Краснодарский технический колледж, а после прохождения срочной службы заключил контракт и продолжил службу на кораблях и в составе воинских подразделений Черноморского флота, уточнил Развожаев. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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