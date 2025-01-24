https://crimea.ria.ru/20250124/v-kurskoy-oblasti-razbity-punkty-upravleniya-dronami-i-sklady-boepripasov-1143623944.html
В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов
В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов
За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили шесть украинских пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Потери ВСУ составили более 190... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T13:59
2025-01-24T13:59
2025-01-24T13:59
новости
курская область
министерство обороны рф
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили шесть украинских пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, три танка, три бронетранспортера и 15 других единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.Авиация и артиллерия наносили удары по живой силе и технике врага в окрестностях Богдановки, Викторовки, Гуево, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Локни, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Мирного, Николаево-Дарьино, Никольского, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного, Южного в Курской областиВ Сумской области ударам подверглись объекты ВСУ в Басовке, Беловодах, Веселовке, Водолагах, Журавке, Мирополье и Юнаковке.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты и сотни другой техники.В зоне специальной военной операции армия России 24 января освободила село Тимофеевку. За прошедшую неделю армия Киева понесла масштабные потери – более 13 тысяч боевиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объектыАтака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, министерство обороны рф, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили шесть украинских пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, три танка, три бронетранспортера и 15 других единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
Авиация и артиллерия наносили удары по живой силе и технике врага в окрестностях Богдановки, Викторовки, Гуево, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Локни, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Мирного, Николаево-Дарьино, Никольского, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного, Южного в Курской области
В Сумской области ударам подверглись объекты ВСУ в Басовке, Беловодах, Веселовке, Водолагах, Журавке, Мирополье и Юнаковке.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты и сотни другой техники.
В зоне специальной военной операции армия России 24 января освободила
село Тимофеевку. За прошедшую неделю армия Киева
понесла масштабные потери – более 13 тысяч боевиков.
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