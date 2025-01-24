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В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов

В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасов

За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили шесть украинских пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Потери ВСУ составили более 190... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T13:59

2025-01-24T13:59

2025-01-24T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили шесть украинских пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, три танка, три бронетранспортера и 15 других единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.Авиация и артиллерия наносили удары по живой силе и технике врага в окрестностях Богдановки, Викторовки, Гуево, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Локни, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Мирного, Николаево-Дарьино, Никольского, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного, Южного в Курской областиВ Сумской области ударам подверглись объекты ВСУ в Басовке, Беловодах, Веселовке, Водолагах, Журавке, Мирополье и Юнаковке.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54 460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты и сотни другой техники.В зоне специальной военной операции армия России 24 января освободила село Тимофеевку. За прошедшую неделю армия Киева понесла масштабные потери – более 13 тысяч боевиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: разбиты газо-энергетические объектыАтака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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