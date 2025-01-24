https://crimea.ria.ru/20250124/v-krymu-otsenili-shansy-na-snyatie-zapadnykh-sanktsiy-s-rossii-1143615552.html
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что шанс на снятие санкций с России есть, но он минимален, так как президент США Дональд Трамп намерен РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T08:18
2025-01-24T08:18
2025-01-24T08:19
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что шанс на снятие санкций с России есть, но он минимален, так как президент США Дональд Трамп намерен действовать в национальных интересах своей страны, а они нередко не совпадают со справедливостью.Ранее Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций в отношении РФ заявил, что предпочитает слова "тарифы" вместо санкций, так как они эффективней в качестве меры воздействия.По его словам, для отмены санкции Трампу нужно вернуться к причинам их введения и признать Крым российским.По его словам, признав российский статус Крыма, США вынуждены будут признать и легитимность возвращения в Россию Донбасса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, новости крыма
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
08:18 24.01.2025 (обновлено: 08:19 24.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что шанс на снятие санкций с России есть, но он минимален, так как президент США Дональд Трамп намерен действовать в национальных интересах своей страны, а они нередко не совпадают со справедливостью.
Ранее Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций в отношении РФ заявил, что предпочитает слова "тарифы" вместо санкций, так как они эффективней в качестве меры воздействия.
"Шанс на отмену санкции есть, но он минимален. Трамп действительно намерен действовать в национальных интересах своей страны, а они нередко со справедливостью не совпадают и даже диаметрально расходятся", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, для отмены санкции Трампу нужно вернуться к причинам их введения и признать Крым российским.
"С точки зрения исторической правды, это несложно, поскольку наш референдум прошел легитимно. Наше возвращение в Россию является актом восстановления справедливости и уроком демократии", - сказал Константинов.
По его словам, признав российский статус Крыма, США вынуждены будут признать и легитимность возвращения в Россию Донбасса.
"Мало того - придется признать и тот факт, что против этого региона центральное правительство в Киеве развязало преступную войну, а значит в Киеве сидят преступники. Здесь одно тянет за собой другое, и, встав на этот путь, Трамп будет вынужден пройти его до конца", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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