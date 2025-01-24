https://crimea.ria.ru/20250124/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-vesna--1143623091.html
В Крым на выходных придет весна
В Крым на выходных придет весна - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крым на выходных придет весна
После незначительных субботних дождей в Крым придет настоящая весна. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T20:31
2025-01-24T20:31
2025-01-24T20:31
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. После незначительных субботних дождей в Крым придет настоящая весна. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По его словам, в субботу небо еще может немного хмуриться, что станет эхом покидающей полуостров фронтальной системы и высотной ложбины циклона в области пониженного давления.Самое же интересное, по его словам, начнется в воскресенье, когда инициатива на синоптической карте региона перейдет к области высокого давления, то есть антициклону."Купол барического высокого давления со своими нисходящими воздушными потоками начнет расчищать небосвод над Крымом и подарит крымчанам и гостям полуострова очень хорошую погоду", – прогнозирует Тишковец.Соответственно, воскресной ночью в Крыму можно ждать не ниже +2…7 градусов. Днем в Симферополе будет +10…12, а в среднем по Крыму от +8 до +13.По его словам, в наступившем году январь в Крыму в целом оказался не совсем обычным: среднемесячная температура почти на 4 градуса превышает норму. А в отдельные дни фиксировалось и большие отклонения. Например, в пятницу, 24 января, в Симферополе было от +9 до +11, что как минимум на шесть единиц выше, чем должно быть в это время года, заметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимыхВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
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В Крым на выходных придет весна
В Крым на выходных придет мартовское тепло – Тишковец
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым.
После незначительных субботних дождей в Крым придет настоящая весна. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу небо еще может немного хмуриться, что станет эхом покидающей полуостров фронтальной системы и высотной ложбины циклона в области пониженного давления.
"Облаков будет еще достаточно много. Кое-где могут брызнуть слабые дожди. В Симферополе под утро +5… 7, днем +10…12. По Крыму в дневные часы до +8…13", – сказал Тишковец.
Самое же интересное, по его словам, начнется в воскресенье, когда инициатива на синоптической карте региона перейдет к области высокого давления, то есть антициклону.
"Купол барического высокого давления со своими нисходящими воздушными потоками начнет расчищать небосвод над Крымом и подарит крымчанам и гостям полуострова очень хорошую погоду", – прогнозирует Тишковец.
Соответственно, воскресной ночью в Крыму можно ждать не ниже +2…7 градусов. Днем в Симферополе будет +10…12, а в среднем по Крыму от +8 до +13.
"А это, между прочим, климатические показатели марта. То есть можно сказать, что уже в эти выходные придет настоящее, пусть мартовское, но все-таки весеннее тепло", – подчеркнул эксперт.
По его словам, в наступившем году январь в Крыму в целом оказался не совсем обычным: среднемесячная температура почти на 4 градуса превышает норму. А в отдельные дни фиксировалось и большие отклонения. Например, в пятницу, 24 января, в Симферополе было от +9 до +11, что как минимум на шесть единиц выше, чем должно быть в это время года, заметил эксперт.
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