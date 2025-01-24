Рейтинг@Mail.ru
В Крым на выходных придет весна - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250124/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-vesna--1143623091.html
В Крым на выходных придет весна
В Крым на выходных придет весна - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Крым на выходных придет весна
После незначительных субботних дождей в Крым придет настоящая весна. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T20:31
2025-01-24T20:31
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459320_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f55076bb8c5eb5350c1dff582ee02091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. После незначительных субботних дождей в Крым придет настоящая весна. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По его словам, в субботу небо еще может немного хмуриться, что станет эхом покидающей полуостров фронтальной системы и высотной ложбины циклона в области пониженного давления.Самое же интересное, по его словам, начнется в воскресенье, когда инициатива на синоптической карте региона перейдет к области высокого давления, то есть антициклону."Купол барического высокого давления со своими нисходящими воздушными потоками начнет расчищать небосвод над Крымом и подарит крымчанам и гостям полуострова очень хорошую погоду", – прогнозирует Тишковец.Соответственно, воскресной ночью в Крыму можно ждать не ниже +2…7 градусов. Днем в Симферополе будет +10…12, а в среднем по Крыму от +8 до +13.По его словам, в наступившем году январь в Крыму в целом оказался не совсем обычным: среднемесячная температура почти на 4 градуса превышает норму. А в отдельные дни фиксировалось и большие отклонения. Например, в пятницу, 24 января, в Симферополе было от +9 до +11, что как минимум на шесть единиц выше, чем должно быть в это время года, заметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимыхВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыЦветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459320_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_584b5a8d81afb5270cbb1c7e02b05f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, общество
В Крым на выходных придет весна

В Крым на выходных придет мартовское тепло – Тишковец

20:31 24.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРанняя весна в Крыму
Ранняя весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. После незначительных субботних дождей в Крым придет настоящая весна. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу небо еще может немного хмуриться, что станет эхом покидающей полуостров фронтальной системы и высотной ложбины циклона в области пониженного давления.

"Облаков будет еще достаточно много. Кое-где могут брызнуть слабые дожди. В Симферополе под утро +5… 7, днем +10…12. По Крыму в дневные часы до +8…13", – сказал Тишковец.

Самое же интересное, по его словам, начнется в воскресенье, когда инициатива на синоптической карте региона перейдет к области высокого давления, то есть антициклону.
"Купол барического высокого давления со своими нисходящими воздушными потоками начнет расчищать небосвод над Крымом и подарит крымчанам и гостям полуострова очень хорошую погоду", – прогнозирует Тишковец.
Соответственно, воскресной ночью в Крыму можно ждать не ниже +2…7 градусов. Днем в Симферополе будет +10…12, а в среднем по Крыму от +8 до +13.
"А это, между прочим, климатические показатели марта. То есть можно сказать, что уже в эти выходные придет настоящее, пусть мартовское, но все-таки весеннее тепло", – подчеркнул эксперт.
По его словам, в наступившем году январь в Крыму в целом оказался не совсем обычным: среднемесячная температура почти на 4 градуса превышает норму. А в отдельные дни фиксировалось и большие отклонения. Например, в пятницу, 24 января, в Симферополе было от +9 до +11, что как минимум на шесть единиц выше, чем должно быть в это время года, заметил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован
21:33Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
21:19Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае
21:04У Крымского моста в два раза выросла очередь
20:54Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России
20:31В Крым на выходных придет весна
20:07Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
19:59Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
19:49ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
19:37В Севастополе полицейским назначили новые ежемесячные выплаты
19:17Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы
19:06В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
18:53"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
18:42Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России
18:35В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
18:28Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом
18:14Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИД
18:00Путин назвал условие для начала переговоров по Украине
17:44Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма
17:36В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера
Лента новостейМолния