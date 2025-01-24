https://crimea.ria.ru/20250124/v-krasnodare-zaderzhali-komandira--samoleta-po-podozreniyu-v-gosizmene-1143617304.html
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене
В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T09:55
2025-01-24T09:55
2025-01-24T09:59
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краснодарский край
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госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кубани.По данным силовиков, задержанный через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
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новости, россия, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, авиация, всу (вооруженные силы украины)
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене
В Краснодаре задержали пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ
09:55 24.01.2025 (обновлено: 09:59 24.01.2025)