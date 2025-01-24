https://crimea.ria.ru/20250124/v-krasnodare-zaderzhali-komandira--samoleta-po-podozreniyu-v-gosizmene-1143617304.html

В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене

В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене

В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T09:55

2025-01-24T09:55

2025-01-24T09:59

новости

россия

краснодарский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

авиация

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кубани.По данным силовиков, задержанный через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, авиация, всу (вооруженные силы украины)