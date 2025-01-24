Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/v-krasnodare-zaderzhali-komandira--samoleta-po-podozreniyu-v-gosizmene-1143617304.html
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене
В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T09:55
2025-01-24T09:59
новости
россия
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
авиация
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_473:697:2580:1882_1920x0_80_0_0_71ed4762384d78636d0947c8b4b24c11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кубани.По данным силовиков, задержанный через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_524:543:2530:2048_1920x0_80_0_0_d08ad00f3aecb0e3bd89455b7a8430ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, авиация, всу (вооруженные силы украины)
В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене

В Краснодаре задержали пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

09:55 24.01.2025 (обновлено: 09:59 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре спецслужбы задержали командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кубани.
"Задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, задержанный через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет. Возбуждено уголовное дело.
"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.)", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ
Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
 
НовостиРоссияКраснодарский крайФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаАвиацияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Дни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа
11:41Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
11:33Сбой произошел в работе Telegram
11:28Газ в Приднестровье закончится через два дня
11:08Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе
10:55В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутом
10:45Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе
10:32В феодосийской школе валится потолок – СК и прокуратура ведут проверки
10:15В Крыму за сутки очищено 185 километров берега Черного моря
09:55В Краснодаре задержали командира самолета по подозрению в госизмене
09:44В жутком ДТП на севере Крыма один человек погиб и двое ранены
09:17Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области
09:01В Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
08:43В Керчи начался ремонт Центрального стадиона
08:18В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
07:52Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область
07:37Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
07:27ВСУ пытались атаковать Москву - что известно
07:22Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ
07:10Детский реабилитационный центр в Евпатории – как идут работы
Лента новостейМолния