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У Крымского моста в два раза выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста в два раза выросла очередь
У Крымского моста в два раза выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.01.2025
У Крымского моста в два раза выросла очередь
Почти вдвое увеличилась пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T21:04
2025-01-24T21:04
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти вдвое увеличилась пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда ожидали 90 автомобилей. По состоянию на 16:00 в очереди стояли 55 машин.При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра по-прежнему отсутствует.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
У Крымского моста в два раза выросла очередь

У Крымского моста за час в два раза выросла очередь со стороны Тамани

21:04 24.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти вдвое увеличилась пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 158 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
Часом ранее проезда ожидали 90 автомобилей. По состоянию на 16:00 в очереди стояли 55 машин.
При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра по-прежнему отсутствует.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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