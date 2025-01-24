https://crimea.ria.ru/20250124/u-krymskogo-mosta-v-dva-raza-vyrosla-ochered-1143643329.html

У Крымского моста в два раза выросла очередь

У Крымского моста в два раза выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.01.2025

У Крымского моста в два раза выросла очередь

Почти вдвое увеличилась пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T21:04

2025-01-24T21:04

2025-01-24T21:04

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386689_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_687a341315c9ecea26fe9346570dd51a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти вдвое увеличилась пробка перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда ожидали 90 автомобилей. По состоянию на 16:00 в очереди стояли 55 машин.При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра по-прежнему отсутствует.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма