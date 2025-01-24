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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 24.01.2025
У Крымского моста начала расти очередь
К вечеру пятницы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T16:24
2025-01-24T16:24
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
керчь
тамань
логистика
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – очередей перед пунктами досмотра у Керчи нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, керчь, тамань, логистика, новости, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Тамани

16:24 24.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 55 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – очередей перед пунктами досмотра у Керчи нет.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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