https://crimea.ria.ru/20250124/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1143627404.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 24.01.2025

У Крымского моста начала расти очередь

К вечеру пятницы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T16:24

2025-01-24T16:24

2025-01-24T16:24

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

керчь

тамань

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – очередей перед пунктами досмотра у Керчи нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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