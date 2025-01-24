https://crimea.ria.ru/20250124/sboy-proizoshel-v-rabote-telegram-1143619748.html
Сбой произошел в работе Telegram
Сбой произошел в работе Telegram - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Сбой произошел в работе Telegram
В работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Сбой.рф. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T11:33
2025-01-24T11:33
2025-01-24T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Сбой.рф.По состоянию на 12:00 зарегистрировано уже 1689 жалоб на работу Telegram, они начали поступать после 09:30 по московскому времени. Во время нормальной работы сервиса количество обращений на Сбой. РФ не превышает 10 за час.Заявления о некорректной работе мессенджера поступили из двадцати регионов, наибольшее их количество прислали пользователи из Москвы – 26%. На втором и третьем местах соответственно – Самарская область и Краснодарский край, обращений из Республики Крым к этому часу не поступало.Если судить по графику работы за последние две недели, Telegramлихорадит уже три дня. Двадцатого января за сутки поступило 5155 жалоб от пользователей, 22 января – 5380. 23 января, в четверг, работа мессенджера почти стабилизировалась, но 24 января количество жалоб снова стало расти.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Херсонской области задержали за экстремизм в Telegram
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сбой в работе телеграм, мобильная связь, интернет, новости, россия, telegram
Сбой произошел в работе Telegram
Сбой в работе Telegram фиксируют тысячи пользователей
11:33 24.01.2025 (обновлено: 12:02 24.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым.
В работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Сбой.рф
.
"На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 24 января 2025 года, наблюдаются проблемы или сбой у Telegram", - говорится в сообщении на сайте.
По состоянию на 12:00 зарегистрировано уже 1689 жалоб на работу Telegram, они начали поступать после 09:30 по московскому времени. Во время нормальной работы сервиса количество обращений на Сбой. РФ не превышает 10 за час.
Заявления о некорректной работе мессенджера поступили из двадцати регионов, наибольшее их количество прислали пользователи из Москвы – 26%. На втором и третьем местах соответственно – Самарская область и Краснодарский край, обращений из Республики Крым к этому часу не поступало.
Если судить по графику работы за последние две недели, Telegramлихорадит уже три дня. Двадцатого января за сутки поступило 5155 жалоб от пользователей, 22 января – 5380. 23 января, в четверг, работа мессенджера почти стабилизировалась, но 24 января количество жалоб снова стало расти.
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