https://crimea.ria.ru/20250124/sboy-proizoshel-v-rabote-telegram-1143619748.html

Сбой произошел в работе Telegram

Сбой произошел в работе Telegram - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Сбой произошел в работе Telegram

В работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Сбой.рф. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T11:33

2025-01-24T11:33

2025-01-24T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой – об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Сбой.рф.По состоянию на 12:00 зарегистрировано уже 1689 жалоб на работу Telegram, они начали поступать после 09:30 по московскому времени. Во время нормальной работы сервиса количество обращений на Сбой. РФ не превышает 10 за час.Заявления о некорректной работе мессенджера поступили из двадцати регионов, наибольшее их количество прислали пользователи из Москвы – 26%. На втором и третьем местах соответственно – Самарская область и Краснодарский край, обращений из Республики Крым к этому часу не поступало.Если судить по графику работы за последние две недели, Telegramлихорадит уже три дня. Двадцатого января за сутки поступило 5155 жалоб от пользователей, 22 января – 5380. 23 января, в четверг, работа мессенджера почти стабилизировалась, но 24 января количество жалоб снова стало расти.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Херсонской области задержали за экстремизм в Telegram

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбой в работе телеграм, мобильная связь, интернет, новости, россия, telegram