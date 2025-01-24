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РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз
РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз - РИА Новости Крым, 24.01.2025
РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз
РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T16:12
2025-01-24T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Услугой выдачи наличных в отделениях "Почты Крыма" в 2024 году воспользовались более 25 тысяч раз, объем выдачи наличных составил почти 88 миллионов рублей, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Этот совместный проект РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП "Почта Крыма" реализуется на территории полуострова с 2023 года. В настоящее время сервис выдачи наличных работает в 170 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя.Сегодня воспользоваться услугой можно в почтовых отделениях Джанкойского, Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.Снять со своей карты до 5 тысяч рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почтовой связи. В 2024 году средний чек одной операции составил 3192 рубля — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Чаще всего снятые наличные используются сразу в отделении почты — для оплаты коммунальных услуг.Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460erid: F7NfYUJCUneP5zRZRd1e
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
рнкб (пао), крым, новости крыма, экономика крыма, почта крыма, финансы

РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз

16:12 24.01.2025
 
© Пресс-служба РНКБВ отделениях "Почты Крыма" можно воспользоваться услугой выдачи наличных
В отделениях Почты Крыма можно воспользоваться услугой выдачи наличных
© Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Услугой выдачи наличных в отделениях "Почты Крыма" в 2024 году воспользовались более 25 тысяч раз, объем выдачи наличных составил почти 88 миллионов рублей, сообщает РНКБ Банк (ПАО).
Этот совместный проект РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП "Почта Крыма" реализуется на территории полуострова с 2023 года. В настоящее время сервис выдачи наличных работает в 170 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя.
Сегодня воспользоваться услугой можно в почтовых отделениях Джанкойского, Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.
Снять со своей карты до 5 тысяч рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почтовой связи. В 2024 году средний чек одной операции составил 3192 рубля — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Чаще всего снятые наличные используются сразу в отделении почты — для оплаты коммунальных услуг.
"Мы видим, что сервис по выдаче наличных стал популярен у жителей небольших населенных пунктов, а это почти половина населения Республики Крым. Совместный проект с ФГУП "Почта Крыма" обеспечивает доступность финансов для жителей региона независимо от места проживания", - приводится в сообщении комментарий вице-президента - директора департамента розничного бизнеса РНКБ Александра Козинкина.
Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
erid: F7NfYUJCUneP5zRZRd1e
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