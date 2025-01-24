https://crimea.ria.ru/20250124/rnkb-uslugoy-vydachi-nalichnykh-na-pochte-vospolzovalis-25-tysyach-raz-1143626902.html

РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз

РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз - РИА Новости Крым, 24.01.2025

РНКБ: Услугой выдачи наличных на почте воспользовались 25 тысяч раз

РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T16:12

2025-01-24T16:12

2025-01-24T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Услугой выдачи наличных в отделениях "Почты Крыма" в 2024 году воспользовались более 25 тысяч раз, объем выдачи наличных составил почти 88 миллионов рублей, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Этот совместный проект РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП "Почта Крыма" реализуется на территории полуострова с 2023 года. В настоящее время сервис выдачи наличных работает в 170 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя.Сегодня воспользоваться услугой можно в почтовых отделениях Джанкойского, Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского и других районов и населенных пунктов полуострова, включая Севастополь.Снять со своей карты до 5 тысяч рублей без комиссии можно при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги в отделении почтовой связи. В 2024 году средний чек одной операции составил 3192 рубля — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Чаще всего снятые наличные используются сразу в отделении почты — для оплаты коммунальных услуг.Проект по установке терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460erid: F7NfYUJCUneP5zRZRd1e

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, новости крыма, экономика крыма, почта крыма, финансы