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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе
Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в аварии с участием легкового автомобиля и питбайка в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T10:45
2025-01-24T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в аварии с участием легкового автомобиля и питбайка в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.Авария произошла накануне вечером на улице Маяковская. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир питбайка получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.По информации прокуратуры Крыма, пассажиром оказался 17-летний подросток. Надзорное ведомство контролирует проведение проверки по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП на севере Крыма один человек погиб и двое раненыВыросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под ВолгоградомВ Крыму три человека погибли в ДТП
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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе

В Симферополе в ДТП с питбайком пострадали ребенок и взрослый - ГАИ

10:45 24.01.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в аварии с участием легкового автомобиля и питбайка в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.
Авария произошла накануне вечером на улице Маяковская.
"По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управляя питбайком KAYO, двигаясь со стороны Толстого в направлении переулка Пионерского, осуществил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора, и допустил столкновение с Chevrolet Aveo, который осуществлял поворот налево", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир питбайка получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.
По информации прокуратуры Крыма, пассажиром оказался 17-летний подросток. Надзорное ведомство контролирует проведение проверки по факту ДТП.
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