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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с питбайком в Симферополе

Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в аварии с участием легкового автомобиля и питбайка в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T10:45

2025-01-24T10:45

2025-01-24T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в аварии с участием легкового автомобиля и питбайка в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.Авария произошла накануне вечером на улице Маяковская. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир питбайка получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.По информации прокуратуры Крыма, пассажиром оказался 17-летний подросток. Надзорное ведомство контролирует проведение проверки по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП на севере Крыма один человек погиб и двое раненыВыросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под ВолгоградомВ Крыму три человека погибли в ДТП

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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