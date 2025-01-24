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Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом

Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что с новым американским лидером Дональдом Трампом у него всегда были деловые, прагматические и доверительные отношения. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T18:28

2025-01-24T18:28

2025-01-24T18:29

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что с новым американским лидером Дональдом Трампом у него всегда были деловые, прагматические и доверительные отношения.Российский лидер также отметил, что хотя при первой итерации Трампа было введено значительное количество санкций против РФ, нельзя не согласиться с его словами о том, что если бы в 2020 году у него не украли победу на выборах президента США, то, может быть, и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году.В целом у России с действующей администрацией США может быть достаточно много точек соприкосновения для поиска решений по ключевым вопросам сегодняшнего дня, добавил Путин. Это и вопросы стратегической стабильности, и экономики.Он заметил, что Россия и США - крупнейшие производители нефти, но и крупнейшие потребители энергоресурсов."А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики слишком высокие цены - плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены - тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь есть у нас есть о чем поговорить", - сказал президент РФ.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к контакту с главой США Дональдом Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, политика, новости