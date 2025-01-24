https://crimea.ria.ru/20250124/putin-prokommentiroval-ugrozu-trampa-vvesti-novye-sanktsii-protiv-rossii-1143640053.html

Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России

Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T18:42

2025-01-24T18:42

2025-01-24T18:42

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя угрозу главы Соединенных Штатов ввести дополнительные ограничения в отношении РФ."Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он (Трамп - ред.) будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике", - сказал Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Российский лидер отметил, что Трамп - "человек не только умный, но и прагматичный".Трамп ранее выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, экономика, новости, в мире