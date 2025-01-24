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Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России
Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T18:42
2025-01-24T18:42
владимир путин (политик)
россия
политика
дональд трамп
сша
санкции
санкции против россии
экономика
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя угрозу главы Соединенных Штатов ввести дополнительные ограничения в отношении РФ."Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он (Трамп - ред.) будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике", - сказал Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Российский лидер отметил, что Трамп - "человек не только умный, но и прагматичный".Трамп ранее выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, политика, дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, экономика, новости, в мире
Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России

Трамп вряд ли будет принимать вредящие экономике США решения – Путин

18:42 24.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя угрозу главы Соединенных Штатов ввести дополнительные ограничения в отношении РФ.
"Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он (Трамп - ред.) будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике", - сказал Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что Трамп - "человек не только умный, но и прагматичный".
"Я с трудом себе представляю, что будут приняты решения, наносящие ущерб самой американской экономике", - подчеркнул президент РФ.
Трамп ранее выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу.
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