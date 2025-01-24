https://crimea.ria.ru/20250124/putin-posmertno-nagradil-ordenom-muzhestva-korrespondenta-izvestiy-1143643580.html

Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"

Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции в... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T21:33

2025-01-24T21:33

2025-01-24T21:34

владимир путин (политик)

россия

орден мужества

награды

новости

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции в начале января этого года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Журналист награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате удара украинских вооруженных формирований беспилотником по гражданскому автомобилю в районе поселка Красный Партизан в ДНР. Также были ранены находившиеся в машине четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.Следственный комитет России возбудил дело об убийстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, орден мужества, награды, новости, журналистика