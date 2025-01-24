Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Мартемьянова
21:33 24.01.2025 (обновлено: 21:34 24.01.2025)
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции в начале января этого года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича – корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе.
Журналист награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате удара украинских вооруженных формирований беспилотником по гражданскому автомобилю в районе поселка Красный Партизан в ДНР. Также были ранены находившиеся в машине четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве.
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