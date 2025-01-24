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Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции в... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T21:33
2025-01-24T21:34
владимир путин (политик)
россия
орден мужества
награды
новости
журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции в начале января этого года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Журналист награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате удара украинских вооруженных формирований беспилотником по гражданскому автомобилю в районе поселка Красный Партизан в ДНР. Также были ранены находившиеся в машине четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.Следственный комитет России возбудил дело об убийстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, орден мужества, награды, новости, журналистика
Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"

Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Мартемьянова

21:33 24.01.2025 (обновлено: 21:34 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего в зоне специальной военной операции в начале января этого года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича – корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Мультимедийный информационный центр "Известия", город Москва (посмертно)", - говорится в документе.
Журналист награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате удара украинских вооруженных формирований беспилотником по гражданскому автомобилю в районе поселка Красный Партизан в ДНР. Также были ранены находившиеся в машине четверо представителей СМИ - журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве.
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Владимир Путин (политик)РоссияОрден МужестваНаградыНовостиЖурналистика
 
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