https://crimea.ria.ru/20250124/pod-simferopolem-v-vodoeme-utonul-avtomobil-1143629304.html

Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль

Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль

В селе Молочное Симферопольского района Крыма легковой автомобиль съехал в водоем. Его достали с глубины около пяти метров, людей в салоне не было, сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T17:13

2025-01-24T17:13

2025-01-24T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В селе Молочное Симферопольского района Крыма легковой автомобиль съехал в водоем. Его достали с глубины около пяти метров, людей в салоне не было, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.По данным спасателей, инцидент произошел в пятницу днем. На место происшествия выехали сотрудники симферопольского аварийно-спасательного отряда.Во время новогодних каникул в крымском селе Кольчугино в водохранилище съехал автомобиль, в котором находились два человека и собака. Все они погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в ПитереВ Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены троеМашина с пятью людьми в салоне рухнула в реку в Москве

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симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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