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Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль
Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль
В селе Молочное Симферопольского района Крыма легковой автомобиль съехал в водоем. Его достали с глубины около пяти метров, людей в салоне не было, сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T17:13
2025-01-24T17:13
крым
симферопольский район
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В селе Молочное Симферопольского района Крыма легковой автомобиль съехал в водоем. Его достали с глубины около пяти метров, людей в салоне не было, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.По данным спасателей, инцидент произошел в пятницу днем. На место происшествия выехали сотрудники симферопольского аварийно-спасательного отряда.Во время новогодних каникул в крымском селе Кольчугино в водохранилище съехал автомобиль, в котором находились два человека и собака. Все они погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в ПитереВ Питере машина рухнула в Фонтанку – ранены троеМашина с пятью людьми в салоне рухнула в реку в Москве
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль

В Симферопольском районе Крыма автомобиль съехал в водоем

17:13 24.01.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Симферопольском районе машина утонула в водоеме
В Симферопольском районе машина утонула в водоеме
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В селе Молочное Симферопольского района Крыма легковой автомобиль съехал в водоем. Его достали с глубины около пяти метров, людей в салоне не было, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
По данным спасателей, инцидент произошел в пятницу днем. На место происшествия выехали сотрудники симферопольского аварийно-спасательного отряда.
"Легковой автомобиль съехал в водоем. Людей в нем не было. Машину, находящуюся на расстоянии 7 метров от берега и на глубине около 5 метров, с применением техники и такелажного оборудования эвакуировали из воды", - уточнили в МЧС.
© МЧС Республики КрымВ Симферопольском районе машина утонула в водоеме
В Симферопольском районе машина утонула в водоеме
© МЧС Республики Крым
В Симферопольском районе машина утонула в водоеме
Во время новогодних каникул в крымском селе Кольчугино в водохранилище съехал автомобиль, в котором находились два человека и собака. Все они погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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