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Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области
Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Рязанской областью. О последствиях ночной атаки сообщил оперштаб региона. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T09:17
2025-01-24T09:17
2025-01-24T09:17
рязанская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Рязанской областью. О последствиях ночной атаки сообщил оперштаб региона.Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет.По данным Минобороны минувшей ночью над Рязанской областью было уничтожено 20 беспилотников ВСУ. Всего над регионами России за ночь уничтожены 121 беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую областьВСУ пытались атаковать Москву - что известноАтака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
рязанская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рязанская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, пво, новости
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области
Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области - оперштаб