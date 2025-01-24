https://crimea.ria.ru/20250124/masshtabnaya-ataka-na-regiony-rf-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-za-den-1143643963.html

Масштабная атака на регионы РФ и переговоры по Украине: главное за день

Масштабная атака на регионы РФ и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Масштабная атака на регионы РФ и переговоры по Украине: главное за день

Киевский режим предпринял одну из наиболее масштабных атак беспилотниками на регионы России – сбит 121 дрон. Президент России Владимир Путин призвал спонсоров... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T22:56

2025-01-24T22:56

2025-01-24T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял одну из наиболее масштабных атак беспилотниками на регионы России – сбит 121 дрон. Президент России Владимир Путин призвал спонсоров киевского режима заставить Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в срыве мирных договоренностей. ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных. Около полумиллиона россиян заключили контракт на военную службу в 2024 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на регионы РФРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.В Рязанской области обломки сбитого беспилотника упали на территории одного из предприятий. Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Условие начала переговоров по УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил, что без отмены Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Глава государства отметил, что если этот указ не будет отменен, и переговоры начнутся, то они будут нелегитимными. А это значит, что и их результаты можно будет объявить нелегитимными. Пока лидер киевского режима не спешит отменять свой указ о запрете переговоров, добавил Путин.По словам Путина, те, кто платят киевскому режиму деньги, должны все-таки заставить его лидера отменить свой декрет о запрете переговоров. Пока он не отменен, говорить о том, что могут быть начаты, а главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно, подчеркнул президент РФ.Обвинение Трампа в адрес ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать. Он добавил, что Зеленский — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине". Американский лидер при этом признал, что российская армия мощнее украинской, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.Задержание подозреваемых в похищении военныхСотрудник и ФСБ задержали группу преступников, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательствах. Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После чего военнослужащих похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними.Пополнение Вооруженных сил РФ контрактникамиОколо 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в прошлом году, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что в прошлом году на службу по контракту поступали ежедневно в среднем более 1 тысячи человек. План работы на 2025 - сохранить эти набранные темпы, добавил зампредседателя Совбеза РФ.

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https://crimea.ria.ru/20250124/dni-zelenskogo-sochteny-chto-stoit-za-obvineniyami-trampa-1143620136.html

https://crimea.ria.ru/20250124/gaz-v-pridnestrove-zakonchitsya-cherez-dva-dnya-1143619415.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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