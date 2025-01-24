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Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы
Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани за три часа выросла почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T19:17
2025-01-24T19:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани за три часа выросла почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 16:00 в очереди стояли 55 автомобилей.При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра по-прежнему отсутствует.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы

У Крымского моста сейчас проезда ждут 90 машин со стороны Тамани

19:17 24.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани за три часа выросла почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 19:00 в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16:00 в очереди стояли 55 автомобилей.
При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра по-прежнему отсутствует.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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