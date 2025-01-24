https://crimea.ria.ru/20250124/krymskiy-most-seychas-aktualnye-dannye-k-vecheru-pyatnitsy-1143640826.html

Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы

Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани за три часа выросла почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T19:17

2025-01-24T19:17

2025-01-24T19:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани за три часа выросла почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 16:00 в очереди стояли 55 автомобилей.При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра по-прежнему отсутствует.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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