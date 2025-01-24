https://crimea.ria.ru/20250124/krym-lidiruet-po-chislu-zaprosov-v-internete-1143622275.html

Крым лидирует по числу запросов в интернете

Крым лидирует по числу запросов в интернете - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Крым лидирует по числу запросов в интернете

По итогам 2024 года Крым вошел в топ-пять Национального туристического рейтинга регионов России. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T13:00

2025-01-24T13:00

2025-01-24T13:00

сергей аксенов

крым

туризм в крыму

внутренний туризм

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым вошел в топ-пять Национального туристического рейтинга регионов России. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В исследованиях учитывались данные по развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в период новогодних каникул республику посетили около 220 тысяч туристов, что на 21% больше, чем годом ранее. В Крыму в праздники работали триста средств размещения, их загрузка превысила 60%.Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и летоКрым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – ПутинСколько туристов Крым может принять в 2025 году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма