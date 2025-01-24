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Крым лидирует по числу запросов в интернете - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Крым лидирует по числу запросов в интернете
Крым лидирует по числу запросов в интернете - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Крым лидирует по числу запросов в интернете
По итогам 2024 года Крым вошел в топ-пять Национального туристического рейтинга регионов России. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T13:00
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым вошел в топ-пять Национального туристического рейтинга регионов России. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В исследованиях учитывались данные по развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в период новогодних каникул республику посетили около 220 тысяч туристов, что на 21% больше, чем годом ранее. В Крыму в праздники работали триста средств размещения, их загрузка превысила 60%.Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и летоКрым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – ПутинСколько туристов Крым может принять в 2025 году
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
Крым лидирует по числу запросов в интернете

Крым вошел в пятерку лидеров по числу туристов - Аксенов

13:00 24.01.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму
Вид на Гурзуф на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым вошел в топ-пять Национального туристического рейтинга регионов России. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Кроме того, наш регион входит в пятерку лидеров по числу туристов, ночевок, тратам на одного гостя и турпотоку, в тройку – по объему номерного фонда и доходам санаторно-курортных организаций. По числу запросов в интернете наш полуостров на первом месте", - уточнил глава республики.
В исследованиях учитывались данные по развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в период новогодних каникул республику посетили около 220 тысяч туристов, что на 21% больше, чем годом ранее. В Крыму в праздники работали триста средств размещения, их загрузка превысила 60%.
Более 6 миллионов туристов посетили Крым в 2024 году.
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Сергей АксеновКрымТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
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