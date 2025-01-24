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ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных
ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных - РИА Новости Крым, 24.01.2025
ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных
Сотрудник и ФСБ задержали группу преступников, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T14:32
2025-01-24T14:32
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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новости
вымогательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Сотрудник и ФСБ задержали группу преступников, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Ростовской области. Кроме того, силовики установили, что фигуранты под различными предлогами вымогали деньги у предпринимателей из Ростовской области. Для психологического запугивания жертв преступники привлекали ранее судимого за мошенничество ростовчанина, выдававшего себя за сотрудника ЧВК "Вагнер". При этом мужчина не проходил службу в рядах ВС РФ и каких-либо добровольческих формированиях, а работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером. В отношении организатора и еще десяти членов преступной группы Следственным комитетом по Ростовской области возбуждены уголовные дела.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человекаЧлены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБЧетверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, новости, вымогательство, закон и право
ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных

В Ростовской области ФСБ задержала подозреваемых в похищении военных и вымогательствах

14:32 24.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Сотрудник и ФСБ задержали группу преступников, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Ростовской области.
"Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После чего военнослужащих похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними", - отметили в пресс-службе областного УФСБ.
Кроме того, силовики установили, что фигуранты под различными предлогами вымогали деньги у предпринимателей из Ростовской области. Для психологического запугивания жертв преступники привлекали ранее судимого за мошенничество ростовчанина, выдававшего себя за сотрудника ЧВК "Вагнер". При этом мужчина не проходил службу в рядах ВС РФ и каких-либо добровольческих формированиях, а работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
В отношении организатора и еще десяти членов преступной группы Следственным комитетом по Ростовской области возбуждены уголовные дела.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростовская областьНовостиВымогательствоЗакон и право
 
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