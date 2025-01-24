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Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T00:01
2025-01-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +4 до +7, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250123/magnitnye-buri-kogda-zemlyu-nakroet-kosmicheskiy-shtorm-1143585532.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму дожди со снегом в горах и до +12 градусов

00:01 24.01.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком на горе Аю-Даг в Крыму.
Девушка с ребенком на горе Аю-Даг в Крыму. - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в горах -2…+1, днем +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +4 до +7, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
23:41Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа
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21:52Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
21:31На Кубани подросток застрелил приемную мать
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19:52В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
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