https://crimea.ria.ru/20250124/dozhdi-so-snegom-i-12-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1143605247.html

Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу

Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T00:01

2025-01-24T00:01

2025-01-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +4 до +7, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250123/magnitnye-buri-kogda-zemlyu-nakroet-kosmicheskiy-shtorm-1143585532.html

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севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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