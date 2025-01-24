https://crimea.ria.ru/20250124/dozhdi-so-snegom-i-12-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1143605247.html
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T00:01
2025-01-24T00:01
2025-01-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_193b81e00e770a483d1870e20dbeb1c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +4 до +7, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250123/magnitnye-buri-kogda-zemlyu-nakroet-kosmicheskiy-shtorm-1143585532.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c3751a490bdfd2ec95eab408dfc7390.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму дожди со снегом в горах и до +12 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в горах -2…+1, днем +7…+12 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью от +4 до +7, днем столбики термометров покажут от +9 до +12 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.