Рейтинг@Mail.ru
ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/chs-v-sevastopole-i-proverka-ryby-v-chernom-more-glavnye-novosti-kryma-1143643736.html
ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма
ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма - РИА Новости Крым, 24.01.2025
ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма
В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута. В выловленной в Черном море рыбы не нашли вредных веществ. Глава парламента Крыма... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T22:39
2025-01-24T22:39
крым
севастополь
главное за день
новости крыма
новости севастополя
режим чс
экология
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143493378_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2aeb447b9b7794045fc06b7e92e0536c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута. В выловленной в Черном море рыбы не нашли вредных веществ. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности принимать туристов этим летом. На западе Крыма пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС федерального характера в СевастополеВ Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.Исследование рыбы в Черном мореСпециалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы и рыбной продукции, добытой в Черном море после катастрофы с танкерами и разлива мазута. Несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены ни в одной пробе, указали в ведомстве.Крым готов к приему туристовСанаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.Масштабные учения в КрымуВ Сакском районе Крыма и в Евпатории 25 января пройдут масштабные учения военных, подразделений теробороны "Барс-Крым" и правоохранительных органов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Целью тренировок является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.Расследование дела о гибели моряка из СевастополяГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства, из-за изношенности судовых механизмов и нарушения экипажем техники безопасности. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20250124/pod-simferopolem-v-vodoeme-utonul-avtomobil-1143629304.html
https://crimea.ria.ru/20250124/kogda-vosstanovyat-postradavshie-ot-mazuta-chernomorskie-plyazhi-1143629482.html
https://crimea.ria.ru/20250124/myaso-syr-i-internet-na-chto-v-krymu-uskorilsya-rost-tsen-1143625057.html
https://crimea.ria.ru/20250124/morskie-porty-yalty-i-evpatorii-pereshli-v-sobstvennost-kryma-1143621393.html
крым
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143493378_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_30c6dbf51904b955e04406c032534702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, главное за день, новости крыма, новости севастополя, режим чс, экология, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, черное море, роспотребнадзор, рыба
ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма

Федеральная ЧС в Севастополе и проверка качества рыбы в Черном море: главные новости Крыма

22:39 24.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута с пляжей Севастополя
Уборка мазута с пляжей Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута. В выловленной в Черном море рыбы не нашли вредных веществ. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности принимать туристов этим летом. На западе Крыма пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС федерального характера в Севастополе

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.

Исследование рыбы в Черном море

Специалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы и рыбной продукции, добытой в Черном море после катастрофы с танкерами и разлива мазута. Несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены ни в одной пробе, указали в ведомстве.
В Симферопольском районе машина утонула в водоеме
17:13
Под Симферополем в водоеме утонул автомобиль

Крым готов к приему туристов

Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.
Уборка мазута с пляжей Краснодарского края
17:21
Когда восстановят пострадавшие от мазута черноморские пляжи

Масштабные учения в Крыму

В Сакском районе Крыма и в Евпатории 25 января пройдут масштабные учения военных, подразделений теробороны "Барс-Крым" и правоохранительных органов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Целью тренировок является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.
В декабре в Крыму ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
14:47
Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен

Расследование дела о гибели моряка из Севастополя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства, из-за изношенности судовых механизмов и нарушения экипажем техники безопасности. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Порт в городе Евпатория - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
12:34
Морские порты Ялты и Евпатории перешли в собственность Крыма
 
КрымСевастопольГлавное за деньНовости КрымаНовости СевастополяРежим ЧСЭкологияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореРоспотребнадзорРыба
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:47Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
22:56Масштабная атака на регионы РФ и переговоры по Украине: главное за день
22:39ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма
22:16"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны
21:52Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован
21:33Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
21:19Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае
21:04У Крымского моста в два раза выросла очередь
20:54Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России
20:31В Крым на выходных придет весна
20:07Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
19:59Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
19:49ВСУ обстреляли центр Горловки – ранены 12 человек
19:37В Севастополе полицейским назначили новые ежемесячные выплаты
19:17Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру пятницы
19:06В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартире
18:53"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в Белоруссии
18:42Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России
18:35В Севастополе простились с героем спецоперации Сергеем Петросовым
18:28Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Трампом
Лента новостейМолния