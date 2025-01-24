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ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма

ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма - РИА Новости Крым, 24.01.2025

ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма

В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута. В выловленной в Черном море рыбы не нашли вредных веществ. Глава парламента Крыма... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T22:39

2025-01-24T22:39

2025-01-24T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута. В выловленной в Черном море рыбы не нашли вредных веществ. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности принимать туристов этим летом. На западе Крыма пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС федерального характера в СевастополеВ Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.Исследование рыбы в Черном мореСпециалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы и рыбной продукции, добытой в Черном море после катастрофы с танкерами и разлива мазута. Несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены ни в одной пробе, указали в ведомстве.Крым готов к приему туристовСанаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.Масштабные учения в КрымуВ Сакском районе Крыма и в Евпатории 25 января пройдут масштабные учения военных, подразделений теробороны "Барс-Крым" и правоохранительных органов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Целью тренировок является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.Расследование дела о гибели моряка из СевастополяГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства, из-за изношенности судовых механизмов и нарушения экипажем техники безопасности. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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https://crimea.ria.ru/20250124/kogda-vosstanovyat-postradavshie-ot-mazuta-chernomorskie-plyazhi-1143629482.html

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https://crimea.ria.ru/20250124/morskie-porty-yalty-i-evpatorii-pereshli-v-sobstvennost-kryma-1143621393.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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