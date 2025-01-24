ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма
Федеральная ЧС в Севастополе и проверка качества рыбы в Черном море: главные новости Крыма
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута с пляжей Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили режим ЧС федерального характера из-за разлива мазута. В выловленной в Черном море рыбы не нашли вредных веществ. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности принимать туристов этим летом. На западе Крыма пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса.
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Режим ЧС федерального характера в Севастополе
В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
Исследование рыбы в Черном море
Специалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы и рыбной продукции, добытой в Черном море после катастрофы с танкерами и разлива мазута. Несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены ни в одной пробе, указали в ведомстве.
Крым готов к приему туристов
Санаторно-курортная сфера Крыма готова к приему туристов в предстоящий сезон, все последствия ЧС с разливом мазута будут преодолены, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. По словам политика, работа по ликвидации последствий ЧС отлажена, в нее вовлечена большая часть крымского сообщества, включая волонтеров и депутатский корпус.
Масштабные учения в Крыму
В Сакском районе Крыма и в Евпатории 25 января пройдут масштабные учения военных, подразделений теробороны "Барс-Крым" и правоохранительных органов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Целью тренировок является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.
Расследование дела о гибели моряка из Севастополя
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства, из-за изношенности судовых механизмов и нарушения экипажем техники безопасности. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.