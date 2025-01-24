https://crimea.ria.ru/20250124/chast-bakhchisaraya-obestochat-na-sleduyuschey-nedele-1143618386.html

Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе

Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе

Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Скобликов... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T11:08

2025-01-24T11:08

2025-01-24T11:08

бахчисарай

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

дмитрий скобликов

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Скобликов со ссылкой на бахчисарайский РЭС.По его данным, в указанное время света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев-Подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточная, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотская, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистая, Подгорная, Островского, Вишневая, Автодромная, Солнечная, Можжевеловая, Садовая, Ромашковая, Абрикосовая, Степная, Виноградная, Зеленая, Ореховая, Грушевая, Нагорная, Яблоневая.Также света не будет в переулках Сизова, Киевском, Коцюбинского, Историческом и Угловом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыКак в Крыму борются с аварийностью на электросетях

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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