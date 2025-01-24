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Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе
Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе
Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Скобликов... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T11:08
2025-01-24T11:08
бахчисарай
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
дмитрий скобликов
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Скобликов со ссылкой на бахчисарайский РЭС.По его данным, в указанное время света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев-Подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточная, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотская, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистая, Подгорная, Островского, Вишневая, Автодромная, Солнечная, Можжевеловая, Садовая, Ромашковая, Абрикосовая, Степная, Виноградная, Зеленая, Ореховая, Грушевая, Нагорная, Яблоневая.Также света не будет в переулках Сизова, Киевском, Коцюбинского, Историческом и Угловом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыКак в Крыму борются с аварийностью на электросетях
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бахчисарай, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, дмитрий скобликов, энергосистема крыма
Часть Бахчисарая обесточат на следующей неделе

В Бахчисарае 28 января ряд улиц останутся без света из-за работ на сетях - РЭС

11:08 24.01.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Скобликов со ссылкой на бахчисарайский РЭС.
"28 января с 9 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По его данным, в указанное время света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев-Подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточная, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотская, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистая, Подгорная, Островского, Вишневая, Автодромная, Солнечная, Можжевеловая, Садовая, Ромашковая, Абрикосовая, Степная, Виноградная, Зеленая, Ореховая, Грушевая, Нагорная, Яблоневая.
Также света не будет в переулках Сизова, Киевском, Коцюбинского, Историческом и Угловом.
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