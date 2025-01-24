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Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма
Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма
В Сакском районе Крыма и в Евпатории пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T17:44
2025-01-24T17:58
учения
"барс - крым"
министерство обороны рф
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма и в Евпатории пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он предупредил, что учения предполагают полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями и попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием. Также Аксенов попросил жителей оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
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учения, "барс - крым", министерство обороны рф, сергей аксенов, крым, новости крыма
Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма

В Евпатории и Саках установят блок-посты с досмотром в рамках учений военных и теробороны

17:44 24.01.2025 (обновлено: 17:58 24.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУчения "Барс-Крым" в Черноморском районе
Учения Барс-Крым в Черноморском районе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма и в Евпатории пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"25 января в Сакском районе и в городе Евпатории пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - написал он в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что учения предполагают полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями и попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием. Также Аксенов попросил жителей оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
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