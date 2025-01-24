https://crimea.ria.ru/20250124/blok-posty-s-dosmotrom-avto-vystavyat-na-zapade-kryma-1143631214.html

Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма

Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Блок-посты с досмотром авто выставят на западе Крыма

В Сакском районе Крыма и в Евпатории пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T17:44

2025-01-24T17:44

2025-01-24T17:58

учения

"барс - крым"

министерство обороны рф

сергей аксенов

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142957733_0:120:1185:786_1920x0_80_0_0_2c353bf1e614d930c9d06ab65e24dfeb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма и в Евпатории пройдут масштабные учения военных, теробороны и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он предупредил, что учения предполагают полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями и попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием. Также Аксенов попросил жителей оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

https://crimea.ria.ru/20241206/kak-treniruyutsya-boytsy-otryada-bars-krym-1142418225.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, "барс - крым", министерство обороны рф, сергей аксенов, крым, новости крыма