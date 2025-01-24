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Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области
Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области
Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T06:42
2025-01-24T06:43
саратовская область
обстрелы всу
ситуация в курской области после нападения всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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саратовская область, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, роман бусаргин
Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области

БПЛА ликвидированы в Саратовской области - пострадавших нет

06:42 24.01.2025 (обновлено: 06:43 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность.
"️Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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06:37
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Саратовская областьОбстрелы ВСУСитуация в Курской области после нападения ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОРоман Бусаргин
 
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