https://crimea.ria.ru/20250124/bespilotniki-vsu-likvidirovany-v-saratovskoy-oblasti-1143614321.html

Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области

Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области

Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T06:42

2025-01-24T06:42

2025-01-24T06:43

саратовская область

обстрелы всу

ситуация в курской области после нападения всу

беспилотник (бпла, дрон)

пво

роман бусаргин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Силами ПВО в Саратовской области ликвидированы БПЛА, пострадавших и повреждений, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.В 2.46 мск на территории региона была объявлена угроза атаки БПЛА, все экстренные службы были приведены в полную готовность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250123/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1143613257.html

саратовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, роман бусаргин