https://crimea.ria.ru/20250124/bespilotniki-vsu-atakovali-leningradskuyu-oblast-1143615284.html

Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Два беспилотника уничтожены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T07:52

2025-01-24T07:52

2025-01-24T08:54

санкт-петербург

ленинградская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По данным губернатора, жертв и разрушений в результате вражеской атаки нет. На месте падения обломков работают оперативные службы.По сообщению Минобороны России, атака на Ленобласть совершена с период с 6 до 7 часов утра. Всего в небе над областью уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.В целом над регионами России и Крымом за ночь сбили 121 беспилотник. В том числе враг пытался атаковать Москву и подмосковные города. Над столицей сбит один вражеский дрон. Над областью - еще шесть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУНад Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20250124/vsu-pytalis-atakovat-moskvu---chto-izvestno-1143614661.html

санкт-петербург

ленинградская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости