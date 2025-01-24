https://crimea.ria.ru/20250124/bespilotniki-vsu-atakovali-leningradskuyu-oblast-1143615284.html
Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область
Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область
Два беспилотника уничтожены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:52
2025-01-24T07:52
2025-01-24T08:54
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беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Два беспилотника уничтожены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По данным губернатора, жертв и разрушений в результате вражеской атаки нет. На месте падения обломков работают оперативные службы.По сообщению Минобороны России, атака на Ленобласть совершена с период с 6 до 7 часов утра. Всего в небе над областью уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.В целом над регионами России и Крымом за ночь сбили 121 беспилотник. В том числе враг пытался атаковать Москву и подмосковные города. Над столицей сбит один вражеский дрон. Над областью - еще шесть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУНад Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
https://crimea.ria.ru/20250124/vsu-pytalis-atakovat-moskvu---chto-izvestno-1143614661.html
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санкт-петербург, ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости
Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область
Два беспилотника уничтожены в небе над Ленобластью - губернатор
07:52 24.01.2025 (обновлено: 08:54 24.01.2025)