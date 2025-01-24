Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250124/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-unichtozheny-7-bespilotnikov-1143614147.html
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T06:37
2025-01-24T06:37
ростовская область
юрий слюсарь
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142387184_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_acf6b89449ca5719a225eade0ca43c96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, по его словам, предварительно, нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250123/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1143613257.html
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142387184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f67fd360cc171682f861540c6036c811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников

Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области - врио губернатора

06:37 24.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах", - написал он в Telegram-канале.
Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, по его словам, предварительно, нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
Вчера, 22:45
Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:42Беспилотники ВСУ ликвидированы в Саратовской области
06:37Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
06:15Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
06:102025 год будет судьбоносным для России и мира – мнение
00:01Дожди со снегом и +12: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
23:41Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа
22:45Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
22:30Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день
22:12Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
21:52Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
21:31На Кубани подросток застрелил приемную мать
21:16Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
20:52"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
20:41ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
20:32Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
20:15В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
19:55Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта
19:52В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
19:26Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
Лента новостейМолния