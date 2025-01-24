https://crimea.ria.ru/20250124/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-unichtozheny-7-bespilotnikov-1143614147.html
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T06:37
2025-01-24T06:37
2025-01-24T06:37
ростовская область
юрий слюсарь
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, по его словам, предварительно, нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников
Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области - врио губернатора