https://crimea.ria.ru/20250124/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-unichtozheny-7-bespilotnikov-1143614147.html

Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников

Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Атака ВСУ на Ростовскую область: уничтожены 7 беспилотников

Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T06:37

2025-01-24T06:37

2025-01-24T06:37

ростовская область

юрий слюсарь

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Семь БПЛА уничтожены ночью на севере Ростовской области, предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, по его словам, предварительно, нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250123/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1143613257.html

ростовская область

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2025

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости