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Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года

Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года

Заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе являются попыткой наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы спасти... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T11:56

2025-01-23T11:56

2025-01-23T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе являются попыткой наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы спасти себя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный историк Юрий Кнутов, комментируя слова главы киевского режима об основе для "справедливых переговоров" по Украине.Накануне в Давосе Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года" (когда началась СВО - ред.). Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и в частности Крыма.По мнению эксперта, Трамп хорошо помнит, что во время президентской гонки в США Зеленский делал ставку на Джо Байдена, а потом на Камалу Харрис. Поэтому если американский президент и продолжит поддержку Украины, то сделает это при другом руководителе, например, бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном, считает Кнутов."И Зеленский здесь больше печется о своей личной шкуре, чем об интересах Украины", – заметил он.На подобного рода спичи, по мнению эксперта, Зеленского могла подвигнуть встреча на Всемирном экономическом форуме в Давосе с европейцами, которые его поддерживают."Зеленский сделал свое заявление, вдохновленный поддержкой Евросоюза. Но ЕС не имеет экономических рычагов и военных, чтобы давить на Россию", – сказал он.Эксперт отметил, что Зеленский сегодня может говорить уже что угодно, но никакого значения это не имеет.К возможным ультиматумам Трампа относительно окончания СВО в России были готовы задолго, также указал он."Для нас это не новость. Мы прекрасно понимаем, что будут вводиться пошлины и санкции. Именно поэтому было заявление главы Службы внешней разведки Нарышкина о том, что 2025 год будет достаточно сложный. Но это начало устройства нового многополярного мира, объективный процесс, и изменить его невозможно", – отметил Кнутов.По той же причине в день вступления в должность 47-го президента США ему, по сути, ответили в ходе заседания Совета Безопасности России, считает он.Днем ранее Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней. Позже 47-й президент США опубликовал пост, в котором призвал Россию завершить специальную военную операцию, пригрозив новыми санкциями в случае отказа "заключить сделку".Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявления Дональда Трампа относительно построения отношений с Россией, заявил, что разнонаправленные шаги Трампа были ожидаемы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт

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владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия, сша, мнения, юрий кнутов, политика