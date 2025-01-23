https://crimea.ria.ru/20250123/zachem-zelenskiy-vspomnil-o-granitsakh-2022-goda-1143587057.html
Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
Заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе являются попыткой наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы спасти... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T11:56
2025-01-23T11:56
2025-01-23T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе являются попыткой наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы спасти себя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный историк Юрий Кнутов, комментируя слова главы киевского режима об основе для "справедливых переговоров" по Украине.Накануне в Давосе Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года" (когда началась СВО - ред.). Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и в частности Крыма.По мнению эксперта, Трамп хорошо помнит, что во время президентской гонки в США Зеленский делал ставку на Джо Байдена, а потом на Камалу Харрис. Поэтому если американский президент и продолжит поддержку Украины, то сделает это при другом руководителе, например, бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном, считает Кнутов."И Зеленский здесь больше печется о своей личной шкуре, чем об интересах Украины", – заметил он.На подобного рода спичи, по мнению эксперта, Зеленского могла подвигнуть встреча на Всемирном экономическом форуме в Давосе с европейцами, которые его поддерживают."Зеленский сделал свое заявление, вдохновленный поддержкой Евросоюза. Но ЕС не имеет экономических рычагов и военных, чтобы давить на Россию", – сказал он.Эксперт отметил, что Зеленский сегодня может говорить уже что угодно, но никакого значения это не имеет.К возможным ультиматумам Трампа относительно окончания СВО в России были готовы задолго, также указал он."Для нас это не новость. Мы прекрасно понимаем, что будут вводиться пошлины и санкции. Именно поэтому было заявление главы Службы внешней разведки Нарышкина о том, что 2025 год будет достаточно сложный. Но это начало устройства нового многополярного мира, объективный процесс, и изменить его невозможно", – отметил Кнутов.По той же причине в день вступления в должность 47-го президента США ему, по сути, ответили в ходе заседания Совета Безопасности России, считает он.Днем ранее Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней. Позже 47-й президент США опубликовал пост, в котором призвал Россию завершить специальную военную операцию, пригрозив новыми санкциями в случае отказа "заключить сделку".Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявления Дональда Трампа относительно построения отношений с Россией, заявил, что разнонаправленные шаги Трампа были ожидаемы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия, сша, мнения, юрий кнутов, политика
Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
Зеленский пытается понравиться Трампу и спасти себя речами о границах 2022 года – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе являются попыткой наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы спасти себя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный историк Юрий Кнутов, комментируя слова главы киевского режима об основе для "справедливых переговоров" по Украине.
Накануне в Давосе Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года" (когда началась СВО - ред.). Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и в частности Крыма.
"Зеленский заявляет подобные вещи для того, чтобы постараться наладить контакт с Трампом", – полагает Кнутов.
По мнению эксперта, Трамп хорошо помнит, что во время президентской гонки в США Зеленский делал ставку на Джо Байдена, а потом на Камалу Харрис. Поэтому если американский президент и продолжит поддержку Украины, то сделает это при другом руководителе, например, бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном, считает Кнутов.
"И Зеленский здесь больше печется о своей личной шкуре, чем об интересах Украины", – заметил он.
На подобного рода спичи, по мнению эксперта, Зеленского могла подвигнуть встреча на Всемирном экономическом форуме в Давосе с европейцами, которые его поддерживают.
"Зеленский сделал свое заявление, вдохновленный поддержкой Евросоюза. Но ЕС не имеет экономических рычагов и военных, чтобы давить на Россию", – сказал он.
Эксперт отметил, что Зеленский сегодня может говорить уже что угодно, но никакого значения это не имеет.
"Его никто не будет спрашивать: вопрос будет решаться на другом уровне и другими государствами, Россией и США", – заметил Кнутов.
К возможным ультиматумам Трампа относительно окончания СВО в России были готовы задолго, также указал он.
"Для нас это не новость. Мы прекрасно понимаем, что будут вводиться пошлины и санкции. Именно поэтому было заявление главы Службы внешней разведки Нарышкина о том, что 2025 год будет достаточно сложный. Но это начало устройства нового многополярного мира, объективный процесс, и изменить его невозможно", – отметил Кнутов.
По той же причине в день вступления в должность 47-го президента США ему, по сути, ответили в ходе заседания Совета Безопасности России, считает он.
"Перед тем, как прошла инаугурация Трампа и он стал подписывать свои первые указы, президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, где были утверждены полностью все те тезисы, на которых мы настаиваем. То есть гарантии безопасности, внеблоковый статус Украины, ее денацификация, демилитаризация плюс реальность, достигнутая на земле, то есть на линии фронта. Поэтому говорить, что мы от этих принципов откажемся – просто лукавить", – сказал эксперт.
Днем ранее Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней
. Позже 47-й президент США опубликовал пост, в котором призвал Россию завершить специальную военную операцию
, пригрозив новыми санкциями в случае отказа "заключить сделку".
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявления Дональда Трампа относительно построения отношений с Россией, заявил
, что разнонаправленные шаги Трампа были ожидаемы.
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