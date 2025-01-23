Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти
22:12 23.01.2025 (обновлено: 22:30 23.01.2025)
© ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. До десяти выросло число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
По словам Себелева, семерых пострадавших детей из районной больницы направили в Волгоград, медики осматривают других школьников на дому.
"Из осмотренных три человека сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ. Они требуют дополнительного медицинского наблюдения. Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице", – сказал Себелев на видео, размещенном в Telegram-канала администрации области.
Таким образом, число пострадавших детей выросло до десяти.
Автобус, который развозил детей после занятий, в четверг столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.
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