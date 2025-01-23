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Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
До десяти выросло число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T22:12
2025-01-23T22:30
новости
происшествия
дтп
волгоградская область
дети
школа
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. До десяти выросло число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.По словам Себелева, семерых пострадавших детей из районной больницы направили в Волгоград, медики осматривают других школьников на дому.Таким образом, число пострадавших детей выросло до десяти.Автобус, который развозил детей после занятий, в четверг столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуВ Крыму три человека погибли в ДТПВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, дтп, волгоградская область, дети, школа, больница
Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до десяти

22:12 23.01.2025 (обновлено: 22:30 23.01.2025)
 
© ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. До десяти выросло число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
По словам Себелева, семерых пострадавших детей из районной больницы направили в Волгоград, медики осматривают других школьников на дому.

"Из осмотренных три человека сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ. Они требуют дополнительного медицинского наблюдения. Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице", – сказал Себелев на видео, размещенном в Telegram-канала администрации области.

Таким образом, число пострадавших детей выросло до десяти.
Автобус, который развозил детей после занятий, в четверг столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.
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