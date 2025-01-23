https://crimea.ria.ru/20250123/vyroslo-chislo-postradavshikh-v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-pod-volgogradom-1143612951.html

Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

До десяти выросло число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T22:12

2025-01-23T22:12

2025-01-23T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. До десяти выросло число пострадавших детей в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.По словам Себелева, семерых пострадавших детей из районной больницы направили в Волгоград, медики осматривают других школьников на дому.Таким образом, число пострадавших детей выросло до десяти.Автобус, который развозил детей после занятий, в четверг столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуВ Крыму три человека погибли в ДТПВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин

волгоградская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, дтп, волгоградская область, дети, школа, больница