https://crimea.ria.ru/20250123/v-kerchi-priostanovyat-podachu-gaza-spisok-adresov-1143530730.html

В Керчи приостановят подачу газа: список адресов

В Керчи приостановят подачу газа: список адресов - РИА Новости Крым, 23.01.2025

В Керчи приостановят подачу газа: список адресов

Несколько улиц Керчи в понедельник, 27 января, останутся без газоснабжения. Об этом предупреждает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T06:59

2025-01-23T06:59

2025-01-23T06:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Несколько улиц Керчи в понедельник, 27 января, останутся без газоснабжения. Об этом предупреждает "Крымгазсети".Отмечается, что с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ отключение газа коснутся жителей улиц: Фурманова, 73, Дальняя, 1В, Отдельной Приморской Армии, 14 и 16, Спартака, 12 и 14, 16 и 18, 20, 8.Не будет газоснабжения и по адресам: ул. 1- Пятилетки, 11, 13, ул. Розы Люксембург, 10, 12, 14/18, 16, 18 20, 6 и 8.Под отключение попадают и потребители на улицах Софьи Перовской, 5, Спартака, 11, 2, 3, 5, Степана Разина, 11, 3 7, Энгельса, 16, Софьи Перовской, частный сектор (4 дома), 1 Мая, частный сектор (7 домов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Крыма проверит факт повреждения газопровода в КерчиКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеНа газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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