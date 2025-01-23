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В Керчи приостановят подачу газа: список адресов - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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В Керчи приостановят подачу газа: список адресов
В Керчи приостановят подачу газа: список адресов - РИА Новости Крым, 23.01.2025
В Керчи приостановят подачу газа: список адресов
Несколько улиц Керчи в понедельник, 27 января, останутся без газоснабжения. Об этом предупреждает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T06:59
2025-01-23T06:59
керчь
крым
крымгазсети
газ
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Несколько улиц Керчи в понедельник, 27 января, останутся без газоснабжения. Об этом предупреждает "Крымгазсети".Отмечается, что с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ отключение газа коснутся жителей улиц: Фурманова, 73, Дальняя, 1В, Отдельной Приморской Армии, 14 и 16, Спартака, 12 и 14, 16 и 18, 20, 8.Не будет газоснабжения и по адресам: ул. 1- Пятилетки, 11, 13, ул. Розы Люксембург, 10, 12, 14/18, 16, 18 20, 6 и 8.Под отключение попадают и потребители на улицах Софьи Перовской, 5, Спартака, 11, 2, 3, 5, Степана Разина, 11, 3 7, Энгельса, 16, Софьи Перовской, частный сектор (4 дома), 1 Мая, частный сектор (7 домов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Крыма проверит факт повреждения газопровода в КерчиКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеНа газопроводе высокого давления в Севастополе произошел технический сбой
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РИА Новости Крым
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В Керчи приостановят подачу газа: список адресов

В Керчи 27 января отключат газ

06:59 23.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь
Чайник на газовой плите в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Несколько улиц Керчи в понедельник, 27 января, останутся без газоснабжения. Об этом предупреждает "Крымгазсети".
Отмечается, что с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ отключение газа коснутся жителей улиц: Фурманова, 73, Дальняя, 1В, Отдельной Приморской Армии, 14 и 16, Спартака, 12 и 14, 16 и 18, 20, 8.
Не будет газоснабжения и по адресам: ул. 1- Пятилетки, 11, 13, ул. Розы Люксембург, 10, 12, 14/18, 16, 18 20, 6 и 8.
Под отключение попадают и потребители на улицах Софьи Перовской, 5, Спартака, 11, 2, 3, 5, Степана Разина, 11, 3 7, Энгельса, 16, Софьи Перовской, частный сектор (4 дома), 1 Мая, частный сектор (7 домов).
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