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Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура
Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура
Серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины в ночь на четверг. В Запорожье уничтожен объект энергетической инфраструктуры, десятки тысяч... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T12:46
2025-01-23T12:46
украина
запорожье
херсон
кривой рог
днепропетровская область
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взрыв
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины в ночь на четверг. В Запорожье уничтожен объект энергетической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без тепла и света. Об этом сообщают местные власти.Удары по Запорожью"В Запорожье уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались объекты критической инфраструктуры", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.По его информации, в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры около 17 тысяч абонентов остались без теплоснабжения и еще 20 тысяч – без электричества.Взрывы в ХерсонеПо информации главы военной администрации Херсонской областной Александра Прокудина, минувшей ночью взрывы гремели в окрестностях сорока населенных пунктов области и непосредственно в городе Херсон.Громко в Кривом Роге и ХарьковеГлава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в течение ночи гремели разрывы в Никопольском районе, также был зафиксирован пожар. В ночь на 23 января серия взрывов прогремела и в пригороде Харькова, рапортовал мэр города Игорь Терехов."В Харькове были слышны взрывы. Они прозвучали за пределами города. Последний взрыв тоже произошел за чертой Харькова", - написал он в своем Telegram-канале..В ночь на понедельник в различных регионах Украины прогремели взрывы, были поражены промышленные, военные и инфраструктурные объекты. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдарами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах
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4.7
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украина, запорожье, херсон, кривой рог, днепропетровская область, харьков, харьковская область, взрыв, удары по украине, новости, в мире
Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура

Взрывами на Украине уничтожены объекты энергетики и критической инфраструктуры

12:46 23.01.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины в ночь на четверг. В Запорожье уничтожен объект энергетической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без тепла и света. Об этом сообщают местные власти.

Удары по Запорожью

"В Запорожье уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались объекты критической инфраструктуры", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его информации, в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры около 17 тысяч абонентов остались без теплоснабжения и еще 20 тысяч – без электричества.

Взрывы в Херсоне

По информации главы военной администрации Херсонской областной Александра Прокудина, минувшей ночью взрывы гремели в окрестностях сорока населенных пунктов области и непосредственно в городе Херсон.
"Били по критической инфраструктуре, пострадала башня сотовой связи", - написал он в своем Telegram-канале.

Громко в Кривом Роге и Харькове

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в течение ночи гремели разрывы в Никопольском районе, также был зафиксирован пожар.
В ночь на 23 января серия взрывов прогремела и в пригороде Харькова, рапортовал мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове были слышны взрывы. Они прозвучали за пределами города. Последний взрыв тоже произошел за чертой Харькова", - написал он в своем Telegram-канале..
В ночь на понедельник в различных регионах Украины прогремели взрывы, были поражены промышленные, военные и инфраструктурные объекты.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаЗапорожьеХерсонКривой РогДнепропетровская областьХарьковХарьковская областьВзрывУдары по УкраинеНовостиВ мире
 
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