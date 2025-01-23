https://crimea.ria.ru/20250123/udary-po-ukraine-porazhena-kriticheskaya-infrastruktura-1143588719.html

Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура

Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура

Серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины в ночь на четверг. В Запорожье уничтожен объект энергетической инфраструктуры, десятки тысяч... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T12:46

2025-01-23T12:46

2025-01-23T12:46

украина

запорожье

херсон

кривой рог

днепропетровская область

харьков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины в ночь на четверг. В Запорожье уничтожен объект энергетической инфраструктуры, десятки тысяч абонентов остались без тепла и света. Об этом сообщают местные власти.Удары по Запорожью"В Запорожье уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались объекты критической инфраструктуры", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.По его информации, в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры около 17 тысяч абонентов остались без теплоснабжения и еще 20 тысяч – без электричества.Взрывы в ХерсонеПо информации главы военной администрации Херсонской областной Александра Прокудина, минувшей ночью взрывы гремели в окрестностях сорока населенных пунктов области и непосредственно в городе Херсон.Громко в Кривом Роге и ХарьковеГлава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в течение ночи гремели разрывы в Никопольском районе, также был зафиксирован пожар. В ночь на 23 января серия взрывов прогремела и в пригороде Харькова, рапортовал мэр города Игорь Терехов."В Харькове были слышны взрывы. Они прозвучали за пределами города. Последний взрыв тоже произошел за чертой Харькова", - написал он в своем Telegram-канале..В ночь на понедельник в различных регионах Украины прогремели взрывы, были поражены промышленные, военные и инфраструктурные объекты. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдарами по Украине поражены аэродромы и живая сила ВСУ в 143 районах

украина

запорожье

херсон

кривой рог

днепропетровская область

харьков

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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