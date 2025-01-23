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Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие
Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T14:46
2025-01-23T14:54
дтп
дети
волгоградская область
происшествия
новости
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону.Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. В ведомстве уточнили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.Обстоятельства аварии уточняются.По информации РИА Новости, автобус перевернулся. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, дети, волгоградская область, происшествия, новости, автобус
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие

Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области - есть пострадавшие

14:46 23.01.2025 (обновлено: 14:54 23.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону.
Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса "ПАЗ". В результате есть пострадавшие. К месту аварии выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи главка, следственно-оперативная группа ОМВД России по Октябрьскому району", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.
Обстоятельства аварии уточняются.
По информации РИА Новости, автобус перевернулся.
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ДТПдетиВолгоградская областьПроисшествияНовостиАвтобус
 
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