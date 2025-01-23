https://crimea.ria.ru/20250123/shkolnyy-avtobus-perevernulsya-pod-volgogradom---est-postradavshie-1143591745.html
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие
Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T14:46
2025-01-23T14:46
2025-01-23T14:54
дтп
дети
волгоградская область
происшествия
новости
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd814f6aadf20a74de5f986d8cd828f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону.Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. В ведомстве уточнили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.Обстоятельства аварии уточняются.По информации РИА Новости, автобус перевернулся. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9215881e5246ffba98ec242eeaedac5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дети, волгоградская область, происшествия, новости, автобус
Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие
Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области - есть пострадавшие
14:46 23.01.2025 (обновлено: 14:54 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону.
Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса "ПАЗ". В результате есть пострадавшие. К месту аварии выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи главка, следственно-оперативная группа ОМВД России по Октябрьскому району", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.
Обстоятельства аварии уточняются.
По информации РИА Новости, автобус перевернулся.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.