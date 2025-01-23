https://crimea.ria.ru/20250123/shkolnyy-avtobus-perevernulsya-pod-volgogradom---est-postradavshie-1143591745.html

Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие

Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Школьный автобус перевернулся под Волгоградом - есть пострадавшие

Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T14:46

2025-01-23T14:46

2025-01-23T14:54

дтп

дети

волгоградская область

происшествия

новости

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьный автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие. ОБ этом сообщили в главке МВД по региону.Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. В ведомстве уточнили, что автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.Обстоятельства аварии уточняются.По информации РИА Новости, автобус перевернулся. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дети, волгоградская область, происшествия, новости, автобус