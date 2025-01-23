https://crimea.ria.ru/20250123/sevastopol-zanyal-13-mesto-v-reytinge-regionov-po-kachestvu-zhizni--1143594614.html

Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Севастополь вошел в топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:35

2025-01-23T15:35

2025-01-23T15:41

россия

севастополь

новости крыма

рейтинг

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.Она представила рейтинг, который состоял из опросных, статистических и геоаналитических показателей, распределенных по аспектам жизни человека (медицинское обслуживание, образование и развитие и другие). Всего было опрошено почти 400 тысяч граждан.В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан. Севастополь занял 13 место, Краснодарский край – 15. В этом году в топ-20 появились 3 новых региона - это Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области.В целом, по результатам рейтинга, 47 регионов улучшили качество жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севастополь, новости крыма, рейтинг, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)