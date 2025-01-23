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Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни
Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни
Севастополь вошел в топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:35
2025-01-23T15:35
2025-01-23T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.Она представила рейтинг, который состоял из опросных, статистических и геоаналитических показателей, распределенных по аспектам жизни человека (медицинское обслуживание, образование и развитие и другие). Всего было опрошено почти 400 тысяч граждан.В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан. Севастополь занял 13 место, Краснодарский край – 15. В этом году в топ-20 появились 3 новых региона - это Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области.В целом, по результатам рейтинга, 47 регионов улучшили качество жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, севастополь, новости крыма, рейтинг, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни
Севастополь занял 13 место в рейтинге регионов по качеству жизни
15:35 23.01.2025 (обновлено: 15:41 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.
Она представила рейтинг, который состоял из опросных, статистических и геоаналитических показателей, распределенных по аспектам жизни человека (медицинское обслуживание, образование и развитие и другие). Всего было опрошено почти 400 тысяч граждан.
В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан. Севастополь занял 13 место, Краснодарский край – 15. В этом году в топ-20 появились 3 новых региона - это Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области.
"Более половины (54%) респондентов отмечают, что за последние три года их населенный пункт стал лучше как место для жизни. Наиболее привержены своему региону жители Чеченской Республики, Тюменской области, Севастополя, Ямало-Ненецкого АО и Москвы", - добавила она.
В целом, по результатам рейтинга, 47 регионов улучшили качество жизни.
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