https://crimea.ria.ru/20250123/semeynyy-bank-vtb-vybrali-vdvoe-bolshe-krymchan-1143605325.html

"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан

"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан - РИА Новости Крым, 23.01.2025

"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан

Жители Крыма осенью 2024 года получили доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), включая новую для региона услугу "Семейный банк". За последний месяц РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T18:16

2025-01-23T18:16

2025-01-23T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жители Крыма осенью 2024 года получили доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), включая новую для региона услугу "Семейный банк". За последний месяц количество пользователей сервиса в Крыму увеличилось вдвое и превысило 20 тысяч человек. Участники "Семейного банка" могут объединяться в семейные группы и пользоваться всеми преимуществами совместного использования банковских услуг.Пригласить в группу "Близкие" можно до 5 человек (не обязательно членов семьи – подтверждение родства не требуется). При этом один человек может состоять только в одной группе.Перед участником "Семейного банка" открываются новые финансовые возможности: повышенный кешбэк за покупки, скидки на мобильную связь и доступ к особым условиям по другим продуктам банка. Главное, чтобы все участники сервиса были клиентами ВТБ и имели дебетовую или кредитную карту с подключенной программой лояльности.Оформить продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ Банка (ПАО) на территории полуострова. Кроме этого, в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве можно вызвать мобильного специалиста банка прямо на дом. Всего с октября 2024 года крымчане и севастопольцы оформили более 185 тысяч продуктов ВТБ.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460erid: F7NfYUJCUneP5zRUyert

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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