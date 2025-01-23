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"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан
"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан - РИА Новости Крым, 23.01.2025
"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан
Жители Крыма осенью 2024 года получили доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), включая новую для региона услугу "Семейный банк". За последний месяц РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T18:16
2025-01-23T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жители Крыма осенью 2024 года получили доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), включая новую для региона услугу "Семейный банк". За последний месяц количество пользователей сервиса в Крыму увеличилось вдвое и превысило 20 тысяч человек. Участники "Семейного банка" могут объединяться в семейные группы и пользоваться всеми преимуществами совместного использования банковских услуг.Пригласить в группу "Близкие" можно до 5 человек (не обязательно членов семьи – подтверждение родства не требуется). При этом один человек может состоять только в одной группе.Перед участником "Семейного банка" открываются новые финансовые возможности: повышенный кешбэк за покупки, скидки на мобильную связь и доступ к особым условиям по другим продуктам банка. Главное, чтобы все участники сервиса были клиентами ВТБ и имели дебетовую или кредитную карту с подключенной программой лояльности.Оформить продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ Банка (ПАО) на территории полуострова. Кроме этого, в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве можно вызвать мобильного специалиста банка прямо на дом. Всего с октября 2024 года крымчане и севастопольцы оформили более 185 тысяч продуктов ВТБ.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460erid: F7NfYUJCUneP5zRUyert
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РИА Новости Крым
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втб, реклама, крым, новости крыма, рнкб (пао)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жители Крыма осенью 2024 года получили доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), включая новую для региона услугу "Семейный банк". За последний месяц количество пользователей сервиса в Крыму увеличилось вдвое и превысило 20 тысяч человек. Участники "Семейного банка" могут объединяться в семейные группы и пользоваться всеми преимуществами совместного использования банковских услуг.
Пригласить в группу "Близкие" можно до 5 человек (не обязательно членов семьи – подтверждение родства не требуется). При этом один человек может состоять только в одной группе.
Перед участником "Семейного банка" открываются новые финансовые возможности: повышенный кешбэк за покупки, скидки на мобильную связь и доступ к особым условиям по другим продуктам банка. Главное, чтобы все участники сервиса были клиентами ВТБ и имели дебетовую или кредитную карту с подключенной программой лояльности.
"Согласно нашей статистике, около 70% населения России живет семьями, и именно для них предназначена эта услуга, которая поможет комфортно распоряжаться финансами. Семейные группы наших клиентов позволяют распределять траты и получать больше кешбэка в 10 категориях, которые можно выбрать для семьи. При этом клиентам лучше выбирать непересекающиеся категории, тогда выгода будет еще больше", - говорит управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Оформить продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ Банка (ПАО)
на территории полуострова. Кроме этого, в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве можно вызвать мобильного специалиста банка прямо на дом. Всего с октября 2024 года крымчане и севастопольцы оформили более 185 тысяч продуктов ВТБ.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460
erid: F7NfYUJCUneP5zRUyert