https://crimea.ria.ru/20250123/rossiyskiy-akter-yura-borisov-nominirovan-na-oskar-1143601301.html

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T17:04

2025-01-23T17:04

2025-01-23T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов опубликован на сайте кинопремии. Вместе с Борисовым за награду в категории лучшая мужская роль второго плана претендуют Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль", Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа"). Фильм Anora также претендует на "Оскар" в номинации лучший сценарий. 97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет 3 марта в Лос-Анджелесе.Комедийно-драматический фильм "Анора" режиссера и сценариста Шона Бейкера рассказывает о жизни секс-работницы, которая вышла замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители жениха стремятся всячески избавиться от невестки.Фильм "Анора" был представлен на Канском кинофестивале и был удостоен золотой пальмовой ветви. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар, сша, кино, культура, в мире, россия