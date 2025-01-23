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Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"
Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"
Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T17:04
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оскар
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов опубликован на сайте кинопремии. Вместе с Борисовым за награду в категории лучшая мужская роль второго плана претендуют Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль", Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа"). Фильм Anora также претендует на "Оскар" в номинации лучший сценарий. 97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет 3 марта в Лос-Анджелесе.Комедийно-драматический фильм "Анора" режиссера и сценариста Шона Бейкера рассказывает о жизни секс-работницы, которая вышла замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители жениха стремятся всячески избавиться от невестки.Фильм "Анора" был представлен на Канском кинофестивале и был удостоен золотой пальмовой ветви. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
оскар, сша, кино, культура, в мире, россия
Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора"

17:04 23.01.2025 (обновлено: 17:15 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮра Борисов
Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов опубликован на сайте кинопремии.
Вместе с Борисовым за награду в категории лучшая мужская роль второго плана претендуют Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль", Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа").
Фильм Anora также претендует на "Оскар" в номинации лучший сценарий.
97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет 3 марта в Лос-Анджелесе.
Комедийно-драматический фильм "Анора" режиссера и сценариста Шона Бейкера рассказывает о жизни секс-работницы, которая вышла замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители жениха стремятся всячески избавиться от невестки.
Фильм "Анора" был представлен на Канском кинофестивале и был удостоен золотой пальмовой ветви.
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