https://crimea.ria.ru/20250123/rossiya-budet-reagirovat-na-zloupotrebleniya-korabley-nato-na-baltike-1143594310.html

Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике

Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике

Россия будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран-членов НАТО на фоне миссии альянса по РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:37

2025-01-23T15:37

2025-01-23T15:37

мария захарова

балтийское море

новости

россия

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Россия будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран-членов НАТО на фоне миссии альянса по патрулированию моря. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя миссию НАТО "Балтийский часовой".По ее словам, очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание России.В середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250123/vvod-voysk-nato-na-ukrainu-privedet-k-nekontroliruemoy-eskalatsii--mid-rf-1143593003.html

балтийское море

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, балтийское море, новости, россия, нато