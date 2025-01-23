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Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике
Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике
Россия будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран-членов НАТО на фоне миссии альянса по РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:37
2025-01-23T15:37
мария захарова
балтийское море
новости
россия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Россия будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран-членов НАТО на фоне миссии альянса по патрулированию моря. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя миссию НАТО "Балтийский часовой".По ее словам, очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание России.В середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, балтийское море, новости, россия, нато
Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на Балтике

РФ будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО в Балтийском море – МИД

15:37 23.01.2025
 
© РИА Новости . Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкКорабли НАТО
Корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Игорь Чуприн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Россия будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и реагировать на злоупотребления со стороны кораблей стран-членов НАТО на фоне миссии альянса по патрулированию моря. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя миссию НАТО "Балтийский часовой".
По ее словам, очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание России.

"Речь идет о некоординированной с РФ и другими заинтересованными международными партнерами попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике. Конечно, будем внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов альянса", – сказала дипломат на брифинге в четверг.

В середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
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