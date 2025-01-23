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Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день
Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день
Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Керченском проливе. В минтруда РФ анонсировали индексацию материнского... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T22:30
2025-01-23T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Керченском проливе. В минтруда РФ анонсировали индексацию материнского капитала. Крым вышел в лидеры среди регионов России по доступности дошкольного образования. В Кремле прокомментировали ультиматум американского президента Дональда Трампа. Смертельное ДТП со школьным автобусом произошло в Волгоградской области. Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар". Ущерб, нанесенный Курской области вторжением формирований украинских боевиков, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация с разливом мазута и ревизия танкерного флотаПрезидент России Владимир Путин в четверг поручил провести комплексную ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также проверить состояние танкерного флота на фоне катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ. Также Путин поручил провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий техногенных аварий, схожих с происшествием с танкерами в Керченском проливе.По словам зампредседателя правительства РФ, главы комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталия Савельева, с кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе.По информации МЧС, в акватории Черного моря к этому моменту очищено более 303 километров берега, обследовано почти 3 350 квадратных километров и обработано с сорбентами порядка 44 тысяч квадратных метров. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.Индексация маткапитала в РоссииОбщий размер материнского капитала составит 912 тысяч рублей в 2025 году, сообщил 23 января министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году. 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей. Как сообщил в четверг глава правительства РФ Михаил Мишустин, заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее.Также Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах.Доступность детсадов в Крыму и уровень жизни в СевастополеКрым вышел в лидеры среди всех регионов России по доступности дошкольного образования. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. В топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году, по ее словам, вошел Севастополь, заняв в этом рейтинге 13-ю позицию.Ответ Кремля на ультиматум ТрампаВ угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выдвинутый Трампом ультиматум по урегулированию украинского конфликта.ДТП со школьным автобусом под ВолгоградомДТП со школьным автобусом произошло в Волгоградской области. Автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с иномаркой и перевернулся. В результате погиб один ребенок. Десять детей находятся в больнице. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.Русский номинант на "Оскар"Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов опубликован 23 января на сайте кинопремии. Вместе с Борисовым за награду в категории лучшая мужская роль второго плана претендуют Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль", Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа"). Фильм Anora также претендует на "Оскар" в номинации лучший сценарий.Ущерб от вторжения украинских боевиков в Курскую областьВ Курской области более 270 военных ВСУ уничтожены за сутки, общие потери украинских войск за все время вторжения превысили 54 тысячи человек. Как сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко, ущерб, нанесенный Курской области в результате вторжения формирований украинских вооруженных сил, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20250123/pensii-i-sotsposobiya-v-rossii-kogda-zhdat-povysheniya-na-uroven-inflyatsii-1143607143.html
https://crimea.ria.ru/20250123/v-krymu-zavod--uchastnik-natsproekta-vdvoe-podnyal-zarplatu-sotrudnikam-1143600784.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день

Ревизия танкерного флота после ЧС в Черном море и рост маткапитала в РФ: главное за день

22:30 23.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Керченском проливе. В минтруда РФ анонсировали индексацию материнского капитала. Крым вышел в лидеры среди регионов России по доступности дошкольного образования. В Кремле прокомментировали ультиматум американского президента Дональда Трампа. Смертельное ДТП со школьным автобусом произошло в Волгоградской области. Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар". Ущерб, нанесенный Курской области вторжением формирований украинских боевиков, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация с разливом мазута и ревизия танкерного флота

Президент России Владимир Путин в четверг поручил провести комплексную ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также проверить состояние танкерного флота на фоне катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ. Также Путин поручил провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий техногенных аварий, схожих с происшествием с танкерами в Керченском проливе.
По словам зампредседателя правительства РФ, главы комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталия Савельева, с кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе.
По информации МЧС, в акватории Черного моря к этому моменту очищено более 303 километров берега, обследовано почти 3 350 квадратных километров и обработано с сорбентами порядка 44 тысяч квадратных метров. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.
Мазут у берегов Анапы
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После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей

Индексация маткапитала в России

Общий размер материнского капитала составит 912 тысяч рублей в 2025 году, сообщил 23 января министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году. 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей. Как сообщил в четверг глава правительства РФ Михаил Мишустин, заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее.
Также Минтруд России разработал законопроект о повышении пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений до уровня прожиточного минимума в регионах.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Доступность детсадов в Крыму и уровень жизни в Севастополе

Крым вышел в лидеры среди всех регионов России по доступности дошкольного образования. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. В топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году, по ее словам, вошел Севастополь, заняв в этом рейтинге 13-ю позицию.
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16:55
В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам

Ответ Кремля на ультиматум Трампа

В угрозах президента США Дональда Трампа в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя выдвинутый Трампом ультиматум по урегулированию украинского конфликта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта

ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

ДТП со школьным автобусом произошло в Волгоградской области. Автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с иномаркой и перевернулся. В результате погиб один ребенок. Десять детей находятся в больнице. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.
Обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке заключен под стражу
18:34
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке

Русский номинант на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль второго плана в киноленте американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Список номинантов опубликован 23 января на сайте кинопремии. Вместе с Борисовым за награду в категории лучшая мужская роль второго плана претендуют Киран Калкин, сыгравший в фильме "Настоящая боль", Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа"). Фильм Anora также претендует на "Оскар" в номинации лучший сценарий.
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"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ

Ущерб от вторжения украинских боевиков в Курскую область

В Курской области более 270 военных ВСУ уничтожены за сутки, общие потери украинских войск за все время вторжения превысили 54 тысячи человек. Как сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко, ущерб, нанесенный Курской области в результате вторжения формирований украинских вооруженных сил, оценивается в сумму порядка 750 миллиардов рублей.
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22:45Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
22:30Ревизия танкерного флота в России и рост маткапитала: главное за день
22:12Выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
21:52Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
21:31На Кубани подросток застрелил приемную мать
21:16Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
20:52"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
20:41ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
20:32Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
20:15В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
19:55Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта
19:52В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
19:26Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
19:01Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину
18:34Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
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17:52В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
17:42Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
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