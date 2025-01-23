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Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщили в главке МВД России по региону. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:03
2025-01-23T15:03
2025-01-23T15:13
дтп
волгоградская область
происшествия
дети
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщили в главке МВД России по региону.По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы развозил детей после занятий. На место происшествия незамедлительно направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших. В готовность переведена санитарная авиация, в случае необходимости для транспортировки будет привлечено два вертолета и реаниматологи. Прокуратура области организовала проверку по факту ДТП. Также прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту данного ДТП.Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, в салоне которого находились дети, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Сообщалось, что есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, волгоградская область, происшествия, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобус
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
В ДТП со школьным автобусом под Волгоградом погиб ребенок - МВД
15:03 23.01.2025 (обновлено: 15:13 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщили в главке МВД России по региону.
"В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок-пассажир школьного автобуса", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы развозил детей после занятий.
На место происшествия незамедлительно направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших. В готовность переведена санитарная авиация, в случае необходимости для транспортировки будет привлечено два вертолета и реаниматологи.
Прокуратура области организовала проверку по факту ДТП. Также прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту данного ДТП.
Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, в салоне которого находились дети, столкнулся
с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Сообщалось, что есть пострадавшие.
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