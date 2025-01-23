https://crimea.ria.ru/20250123/rebenok-pogib-v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-v-volgogradskoy-oblasti-1143592896.html

Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщили в главке МВД России по региону. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:03

2025-01-23T15:03

2025-01-23T15:13

дтп

волгоградская область

происшествия

дети

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщили в главке МВД России по региону.По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы развозил детей после занятий. На место происшествия незамедлительно направлены 10 бригад скорой помощи, близлежащие больницы готовы принять пострадавших. В готовность переведена санитарная авиация, в случае необходимости для транспортировки будет привлечено два вертолета и реаниматологи. Прокуратура области организовала проверку по факту ДТП. Также прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту данного ДТП.Авария произошла в Октябрьском районе на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, в салоне которого находились дети, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Сообщалось, что есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

волгоградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, волгоградская область, происшествия, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобус