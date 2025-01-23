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Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков
Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков
Более 270 военных ВСУ погибли и получили ранения за прошедшие сутки в Курской области, общие потери украинских войск за все время вторжения превысили 54 тысячи... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T14:36
2025-01-23T14:36
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
потери всу
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Более 270 военных ВСУ погибли и получили ранения за прошедшие сутки в Курской области, общие потери украинских войск за все время вторжения превысили 54 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял порядка 54 270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику.Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа.Также отражена одна контратака противника.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ, поразили живую силу и технику противника в районах 16-ти населенных пунктов Курской области и шести населенных пунктов Сумской области.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на всех направлениях – в Курской области освобождены 4 селаБойцы в Курской области получат статус участников СВО - ПутинНазван размер ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф
Разгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиков

ВСУ в Курской области потеряли более 54 тысячи боевиков – Минобороны

14:36 23.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Более 270 военных ВСУ погибли и получили ранения за прошедшие сутки в Курской области, общие потери украинских войск за все время вторжения превысили 54 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял порядка 54 270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику.
Подразделения группировки войск "Север" за прошедшие сутки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа.
Также отражена одна контратака противника.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ, поразили живую силу и технику противника в районах 16-ти населенных пунктов Курской области и шести населенных пунктов Сумской области.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиМинистерство обороны РФ
 
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