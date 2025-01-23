https://crimea.ria.ru/20250123/proval-kieva-oboydetsya-zapadu-v-trilliony---zayavlenie-genseka-nato-1143586835.html

Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО

Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО

Провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T11:15

2025-01-23T11:15

2025-01-23T11:15

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.Он подчеркнул, что "это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос".Накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов, в частности, Крыма.По мнению политолога Дмитрия Журавлева, он делает такие заявления, чтобы о нем не забыли. Зеленский пытается сохранить хотя бы видимость влияния на происходящие процессы. Однако все ключевые решения будут принимать основные игроки - Россия и США. При этом Журавлев уверен, что ожидать уступок от Трампа в пользу РФ не стоит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что скрывает заявление Зеленского о КрымеМечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, марк рютте, внешняя политика, западная помощь украине, новости