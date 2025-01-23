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Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО
Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО
Провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T11:15
2025-01-23T11:15
нато
украина
марк рютте
внешняя политика
западная помощь украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.Он подчеркнул, что "это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос".Накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов, в частности, Крыма.По мнению политолога Дмитрия Журавлева, он делает такие заявления, чтобы о нем не забыли. Зеленский пытается сохранить хотя бы видимость влияния на происходящие процессы. Однако все ключевые решения будут принимать основные игроки - Россия и США. При этом Журавлев уверен, что ожидать уступок от Трампа в пользу РФ не стоит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что скрывает заявление Зеленского о КрымеМечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада
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нато, украина, марк рютте, внешняя политика, западная помощь украине, новости
Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО

Генсек НАТО Рютте: провал Киева обойдется Западу в триллионы

11:15 23.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Провал Киева в украинском конфликте обернется для альянса и Запада потерей триллионов, а не миллиардов, которые сегодня блок требует от стран-участников на наращивание "обороны". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Он подчеркнул, что "это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос".

Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП (затрат на оборону - ред.) вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в НАТО. Нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды. Если Украина проиграет, то восстановление сдерживания со стороны НАТО будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас", - цитирует Рютте РИА Новости.

Накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов, в частности, Крыма.
По мнению политолога Дмитрия Журавлева, он делает такие заявления, чтобы о нем не забыли. Зеленский пытается сохранить хотя бы видимость влияния на происходящие процессы. Однако все ключевые решения будут принимать основные игроки - Россия и США. При этом Журавлев уверен, что ожидать уступок от Трампа в пользу РФ не стоит.
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НАТОУкраинаМарк РюттеВнешняя политикаЗападная помощь УкраинеНовости
 
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