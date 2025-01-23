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Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности
Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности
Сколько бы мудрых советов ни давали людям эксперты перед Новым годом, праздники все равно бьют по карману, ведь мало кто способен в период всеобщего веселья... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T10:49
2025-01-23T10:49
финансы
финансовая грамотность
общество
деньги
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Сколько бы мудрых советов ни давали людям эксперты перед Новым годом, праздники все равно бьют по карману, ведь мало кто способен в период всеобщего веселья соблюдать финансовую дисциплину. Поэтому вновь напомним читателям об основных способах восстановления персональной и семейной финансовой стабильности, хотя бы до следующего праздничного цикла: ведь 23 февраля и 8 марта также могут потребоваться дополнительные расходы.Проведите ревизию финансовДля начала загляните в свои банковские приложения и оцените, во сколько вам обошлись праздники. Немалая сумма, потраченная на подарки, праздничные застолья и развлечения, обычно сама по себе способна охладить горячие головы и заставить задуматься о переходе к режиму экономии. Далее мы суммируем остатки средств на дебетовых картах и наличные, обязательно добавляем накопившийся кэшбэк, а также оцениваем возможности кредитных карт с точки зрения действия льготного периода. Если окончание льготного периода уже совсем близко, кредитку откладываем в сторону – с нее тратить мы пока не будем, чтобы позже не попасть на гигантские проценты. Итак, мы записали доступную на данный момент сумму и прибавили к ней первый ожидаемый в этом году доход: обычно это аванс за январь.Определите приоритетные тратыСледующим шагом должно стать составление списка и календаря обязательных трат, игнорирование которых либо вовсе невозможно, либо сулит проблемы в будущем. Как правило, это оплата жилья – аренды, ипотеки или коммунальных услуг, расходы на мобильную связь и интернет, транспортные расходы (бензин, техобслуживание, общественный транспорт), а также продукты питания и медицина. Сюда же придется включить и платежи по кредитам, если они выпадают на соответствующие даты.Минимизируйте необязательные тратыЕсли доступная вам сумма оказалась больше суммы обязательных трат, то у вас не все так плохо. Но и в этом случае не следует бросаться во все тяжкие. Лучше немного пожить в режиме экономии и создать резерв на случай непредвиденных ситуаций. Здесь предложим несколько способов, которые помогут сэкономить и уменьшить необязательные траты:Найдите дополнительный источник доходаЕсли вы стараетесь максимально экономить, но денег все равно не хватает, или вы не можете отказаться от приятных, но необязательных мелочей – в таком случае вам придется поискать альтернативный источник дохода.Для начала можно провести ревизию антресолей, шкафов и балконов на предмет ненужных вещей. Санки, детский велосипед, хрустальный сервиз, книги и электроника, еще новая, но не пришедшаяся по вкусу одежда и обувь – все это можно выставить на продажу в интернете. Сюда же отправьте и те новогодние подарки, которые оказались для вас бесполезны. Также в интернете можно со скидкой продать действующие, но не использованные подарочные карты и сертификаты.Другой способ – поискать временную подработку, которая не будет идти в ущерб основной деятельности. Это может быть участие в организации мероприятий, маркетинговых акциях и исследованиях, написание платных текстов, выгул и передержка домашних животных. Также есть возможность устроиться официантом или курьером на неполный рабочий день или зарегистрироваться в приложении такси, но это уже варианты, которые требуют более серьезного подхода к организации свободного времени.Урок на будущееЕсли наш постновогодний "антикриз" оказался полезен, и вы без потерь вернулись к финансовой стабильности, постарайтесь извлечь из ситуации уроки на будущее. Так, регулярный анализ расходов поможет в следующий раз избежать связанных с праздниками лишних трат, а включение режима экономии даст возможность создать подушку безопасности, которая пригодится, в том числе, и для будущих праздников. Старайтесь планировать бюджет, действовать в его рамках четко и последовательно, а не бросаться с закрытыми глазами в омут трат в расчете, что "все как-нибудь обойдется". В этом залог вашей финансовой безопасности.
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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финансы, финансовая грамотность, общество, деньги, совет эксперта

Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности

10:49 23.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Сколько бы мудрых советов ни давали людям эксперты перед Новым годом, праздники все равно бьют по карману, ведь мало кто способен в период всеобщего веселья соблюдать финансовую дисциплину. Поэтому вновь напомним читателям об основных способах восстановления персональной и семейной финансовой стабильности, хотя бы до следующего праздничного цикла: ведь 23 февраля и 8 марта также могут потребоваться дополнительные расходы.

Проведите ревизию финансов

Для начала загляните в свои банковские приложения и оцените, во сколько вам обошлись праздники. Немалая сумма, потраченная на подарки, праздничные застолья и развлечения, обычно сама по себе способна охладить горячие головы и заставить задуматься о переходе к режиму экономии.
Далее мы суммируем остатки средств на дебетовых картах и наличные, обязательно добавляем накопившийся кэшбэк, а также оцениваем возможности кредитных карт с точки зрения действия льготного периода. Если окончание льготного периода уже совсем близко, кредитку откладываем в сторону – с нее тратить мы пока не будем, чтобы позже не попасть на гигантские проценты. Итак, мы записали доступную на данный момент сумму и прибавили к ней первый ожидаемый в этом году доход: обычно это аванс за январь.

Определите приоритетные траты

Следующим шагом должно стать составление списка и календаря обязательных трат, игнорирование которых либо вовсе невозможно, либо сулит проблемы в будущем. Как правило, это оплата жилья – аренды, ипотеки или коммунальных услуг, расходы на мобильную связь и интернет, транспортные расходы (бензин, техобслуживание, общественный транспорт), а также продукты питания и медицина. Сюда же придется включить и платежи по кредитам, если они выпадают на соответствующие даты.

Минимизируйте необязательные траты

Если доступная вам сумма оказалась больше суммы обязательных трат, то у вас не все так плохо. Но и в этом случае не следует бросаться во все тяжкие. Лучше немного пожить в режиме экономии и создать резерв на случай непредвиденных ситуаций. Здесь предложим несколько способов, которые помогут сэкономить и уменьшить необязательные траты:
  • Лишний раз не посещайте магазины, чтобы не было соблазна.
  • Откажитесь от импульсивных покупок. Заранее составляйте списки покупок и строго им следуйте.
  • Отключите ненужные сервисы и отмените лишние подписки.
  • Перейдите на более выгодный тарифный план мобильной связи или интернета.
  • Совершайте покупки с максимальным кэшбэком: от банка и партнеров, за расчеты по СБП.
  • Сравнивайте цены. По максимуму используйте скидки и специальные предложения, участвуйте в программах лояльности магазинов.
  • Отрегулируйте рацион. Перейдите от дорогих деликатесов к более легкому и здоровому питанию.
  • Старайтесь готовить сами и берите еду в контейнере в офис или даже на прогулку.
  • Хотя бы временно откажитесь от вредных привычек. Это поможет восстановить не только ваш бюджет, но и здоровье.

Найдите дополнительный источник дохода

Если вы стараетесь максимально экономить, но денег все равно не хватает, или вы не можете отказаться от приятных, но необязательных мелочей – в таком случае вам придется поискать альтернативный источник дохода.
Для начала можно провести ревизию антресолей, шкафов и балконов на предмет ненужных вещей. Санки, детский велосипед, хрустальный сервиз, книги и электроника, еще новая, но не пришедшаяся по вкусу одежда и обувь – все это можно выставить на продажу в интернете. Сюда же отправьте и те новогодние подарки, которые оказались для вас бесполезны. Также в интернете можно со скидкой продать действующие, но не использованные подарочные карты и сертификаты.
Другой способ – поискать временную подработку, которая не будет идти в ущерб основной деятельности. Это может быть участие в организации мероприятий, маркетинговых акциях и исследованиях, написание платных текстов, выгул и передержка домашних животных. Также есть возможность устроиться официантом или курьером на неполный рабочий день или зарегистрироваться в приложении такси, но это уже варианты, которые требуют более серьезного подхода к организации свободного времени.

Урок на будущее

Если наш постновогодний "антикриз" оказался полезен, и вы без потерь вернулись к финансовой стабильности, постарайтесь извлечь из ситуации уроки на будущее. Так, регулярный анализ расходов поможет в следующий раз избежать связанных с праздниками лишних трат, а включение режима экономии даст возможность создать подушку безопасности, которая пригодится, в том числе, и для будущих праздников. Старайтесь планировать бюджет, действовать в его рамках четко и последовательно, а не бросаться с закрытыми глазами в омут трат в расчете, что "все как-нибудь обойдется". В этом залог вашей финансовой безопасности.
 
ФинансыФинансовая грамотностьОбществоДеньгиСовет эксперта
 
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