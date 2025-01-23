https://crimea.ria.ru/20250123/prazdniki-proshli-kak-vernutsya-k-finansovoy-stabilnosti-1143585746.html

Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности

Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности

Сколько бы мудрых советов ни давали людям эксперты перед Новым годом, праздники все равно бьют по карману, ведь мало кто способен в период всеобщего веселья... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T10:49

2025-01-23T10:49

2025-01-23T10:49

финансы

финансовая грамотность

общество

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совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Сколько бы мудрых советов ни давали людям эксперты перед Новым годом, праздники все равно бьют по карману, ведь мало кто способен в период всеобщего веселья соблюдать финансовую дисциплину. Поэтому вновь напомним читателям об основных способах восстановления персональной и семейной финансовой стабильности, хотя бы до следующего праздничного цикла: ведь 23 февраля и 8 марта также могут потребоваться дополнительные расходы.Проведите ревизию финансовДля начала загляните в свои банковские приложения и оцените, во сколько вам обошлись праздники. Немалая сумма, потраченная на подарки, праздничные застолья и развлечения, обычно сама по себе способна охладить горячие головы и заставить задуматься о переходе к режиму экономии. Далее мы суммируем остатки средств на дебетовых картах и наличные, обязательно добавляем накопившийся кэшбэк, а также оцениваем возможности кредитных карт с точки зрения действия льготного периода. Если окончание льготного периода уже совсем близко, кредитку откладываем в сторону – с нее тратить мы пока не будем, чтобы позже не попасть на гигантские проценты. Итак, мы записали доступную на данный момент сумму и прибавили к ней первый ожидаемый в этом году доход: обычно это аванс за январь.Определите приоритетные тратыСледующим шагом должно стать составление списка и календаря обязательных трат, игнорирование которых либо вовсе невозможно, либо сулит проблемы в будущем. Как правило, это оплата жилья – аренды, ипотеки или коммунальных услуг, расходы на мобильную связь и интернет, транспортные расходы (бензин, техобслуживание, общественный транспорт), а также продукты питания и медицина. Сюда же придется включить и платежи по кредитам, если они выпадают на соответствующие даты.Минимизируйте необязательные тратыЕсли доступная вам сумма оказалась больше суммы обязательных трат, то у вас не все так плохо. Но и в этом случае не следует бросаться во все тяжкие. Лучше немного пожить в режиме экономии и создать резерв на случай непредвиденных ситуаций. Здесь предложим несколько способов, которые помогут сэкономить и уменьшить необязательные траты:Найдите дополнительный источник доходаЕсли вы стараетесь максимально экономить, но денег все равно не хватает, или вы не можете отказаться от приятных, но необязательных мелочей – в таком случае вам придется поискать альтернативный источник дохода.Для начала можно провести ревизию антресолей, шкафов и балконов на предмет ненужных вещей. Санки, детский велосипед, хрустальный сервиз, книги и электроника, еще новая, но не пришедшаяся по вкусу одежда и обувь – все это можно выставить на продажу в интернете. Сюда же отправьте и те новогодние подарки, которые оказались для вас бесполезны. Также в интернете можно со скидкой продать действующие, но не использованные подарочные карты и сертификаты.Другой способ – поискать временную подработку, которая не будет идти в ущерб основной деятельности. Это может быть участие в организации мероприятий, маркетинговых акциях и исследованиях, написание платных текстов, выгул и передержка домашних животных. Также есть возможность устроиться официантом или курьером на неполный рабочий день или зарегистрироваться в приложении такси, но это уже варианты, которые требуют более серьезного подхода к организации свободного времени.Урок на будущееЕсли наш постновогодний "антикриз" оказался полезен, и вы без потерь вернулись к финансовой стабильности, постарайтесь извлечь из ситуации уроки на будущее. Так, регулярный анализ расходов поможет в следующий раз избежать связанных с праздниками лишних трат, а включение режима экономии даст возможность создать подушку безопасности, которая пригодится, в том числе, и для будущих праздников. Старайтесь планировать бюджет, действовать в его рамках четко и последовательно, а не бросаться с закрытыми глазами в омут трат в расчете, что "все как-нибудь обойдется". В этом залог вашей финансовой безопасности.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансы, финансовая грамотность, общество, деньги, совет эксперта