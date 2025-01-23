Рейтинг@Mail.ru
Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250123/otkachku-mazuta-s-volgonefti-239-zavershat-na-sleduyuschey-nedele-1143602239.html
Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе
Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T17:11
2025-01-23T17:23
новости крыма
владимир путин (политик)
виталий савельев
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143419081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fb44628abd39fc9557da6e16171e884.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. С кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Савельев на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.Далее специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера на месте и ее последующей транспортировки к месту утилизации, отметил Савельев.По его словам, для подъема затонувших фрагментов танкеров, носовой части танкера "Волгонефть-239", а также носовой и кормовой частей "Волгонефть-212" разрабатывается проект. Вопросы подъема и утилизации затонувших судов находятся на особом контроле у министра транспорта РФ Романа Старовойта.Также осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. Задействованы более 5000 человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейкЕще три мазутных пятна выявили в КрымуКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143419081_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_08f5f054bc5bbface39aecf9eb63d889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, владимир путин (политик), виталий савельев, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, роман старовойт
Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе

Завершить откачку мазута с танкера "Волгонефть-239" планируется на следующей неделе

17:11 23.01.2025 (обновлено: 17:23 23.01.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайРаботы по откачке мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия
Работы по откачке мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239 у мыса Панагия
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. С кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Савельев на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.

"В воскресенье, 19 января, начали откачку мазута из танков "Волгонефть-239". Всего в четырех танках судна находится около 1400 тонн мазута… По состоянию на сегодня на 8 утра уже откачано свыше 1100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн. Завершить откачку мазута из кормы планируем на следующей неделе", – сказал вице-премьер.

Далее специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера на месте и ее последующей транспортировки к месту утилизации, отметил Савельев.
По его словам, для подъема затонувших фрагментов танкеров, носовой части танкера "Волгонефть-239", а также носовой и кормовой частей "Волгонефть-212" разрабатывается проект. Вопросы подъема и утилизации затонувших судов находятся на особом контроле у министра транспорта РФ Романа Старовойта.
Также осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. Задействованы более 5000 человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств.

"Основные очаги выбросов мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Собрано более 170 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", – добавил Савельев.

15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейк
Еще три мазутных пятна выявили в Крыму
Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
 
Новости КрымаВладимир Путин (политик)Виталий СавельевНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном мореРоман Старовойт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала