https://crimea.ria.ru/20250123/otkachku-mazuta-s-volgonefti-239-zavershat-na-sleduyuschey-nedele-1143602239.html

Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе

Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе

С кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T17:11

2025-01-23T17:11

2025-01-23T17:23

новости крыма

владимир путин (политик)

виталий савельев

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. С кормовой части танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута, завершить работы планируется на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Савельев на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.Далее специалисты приступят к демонтажу кормовой части танкера на месте и ее последующей транспортировки к месту утилизации, отметил Савельев.По его словам, для подъема затонувших фрагментов танкеров, носовой части танкера "Волгонефть-239", а также носовой и кормовой частей "Волгонефть-212" разрабатывается проект. Вопросы подъема и утилизации затонувших судов находятся на особом контроле у министра транспорта РФ Романа Старовойта.Также осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. Задействованы более 5000 человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейкЕще три мазутных пятна выявили в КрымуКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир путин (политик), виталий савельев, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, роман старовойт