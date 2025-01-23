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От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря
От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря - РИА Новости Крым, 23.01.2025
От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря
В Крыму, Севастополе и на Кубани спасатели и волонтеры продолжают очищать побережье и акваторию от нефтепродуктов, разлившихся в результате крушения танкеров в... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T12:06
2025-01-23T12:06
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
крым
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
экология
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и на Кубани спасатели и волонтеры продолжают очищать побережье и акваторию от нефтепродуктов, разлившихся в результате крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации на утро четверга сообщают МЧС России и местные власти.По информации чрезвычайного ведомства, в акватории Черного моря к этому моменту очищено более 303 километров берега, обследовано почти 3 350 квадратных километров и обработано с сорбентами порядка 44 тысяч квадратных метров. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.В трех субъектах ежедневно обследуются до 1 000 километров береговой линии.Водолазы также обследовали дно и причал возле села Витязево, ныряльщики вручную под водой собрали 350 килограммов мазута и подняли мешки с ним на поверхность.Следы мазута на КубаниВ Краснодарском крае обследуют 265 километров. Выявлены небольшие замазученные участки от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.С берега вывезли больше 171 тысячи тонн песка и грунта с мазутом.Обстановка Крыму и СевастополеВ Крыму обследуется больше 525 километров берега от Керчи до села Портовое.От следов мазута очищено почти 185 километров берега и собрано свыше 505 тонн загрязненного песка и грунта."В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 266 тонн загрязненного песка и грунта", - рассказали в пресс-службе МЧС.Кроме того, как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, накануне спасатели и волонтеры чистили от мазута территория пляжа "Толстяк", а также побережье возле яхт-клуба "Юг", работали в Казачьей бухте. Вывозили загрязненный грунт, собранный чуть раньше с пляжа "Наш парус".Также Развожаев сообщил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике сейчас находятся 26 птиц.Накануне было собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения, сообщали в МЧС России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейкЕще три мазутных пятна выявили в КрымуКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
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краснодарский край
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РИА Новости Крым
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4.7
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, экология, севастополь
От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря

В Крыму и на Кубани от мазута очистили больше 300 километров побережья – МЧС

12:06 23.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и на Кубани спасатели и волонтеры продолжают очищать побережье и акваторию от нефтепродуктов, разлившихся в результате крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации на утро четверга сообщают МЧС России и местные власти.
По информации чрезвычайного ведомства, в акватории Черного моря к этому моменту очищено более 303 километров берега, обследовано почти 3 350 квадратных километров и обработано с сорбентами порядка 44 тысяч квадратных метров. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.
В трех субъектах ежедневно обследуются до 1 000 километров береговой линии.
"Продолжаются работы в районе посадки на мель кормовой части танкера "Волгонефть-239". Установлено 2 250 метров боновых заграждений, осуществляется откачка мазута из танков и сбор остатков нефтепродуктов с труднодоступных участков побережья", - уточнили в пресс-службе.
Водолазы также обследовали дно и причал возле села Витязево, ныряльщики вручную под водой собрали 350 килограммов мазута и подняли мешки с ним на поверхность.

Следы мазута на Кубани

В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Выявлены небольшие замазученные участки от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.
С берега вывезли больше 171 тысячи тонн песка и грунта с мазутом.

Обстановка Крыму и Севастополе

В Крыму обследуется больше 525 километров берега от Керчи до села Портовое.
От следов мазута очищено почти 185 километров берега и собрано свыше 505 тонн загрязненного песка и грунта.
"В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 266 тонн загрязненного песка и грунта", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Кроме того, как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, накануне спасатели и волонтеры чистили от мазута территория пляжа "Толстяк", а также побережье возле яхт-клуба "Юг", работали в Казачьей бухте. Вывозили загрязненный грунт, собранный чуть раньше с пляжа "Наш парус".
Также Развожаев сообщил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике сейчас находятся 26 птиц.
Накануне было собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения, сообщали в МЧС России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС – фейк
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовКрымКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Черное мореЭкологияСевастополь
 
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